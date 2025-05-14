原标题：通信技术试验卫星十九号成功发射

科技日报北京5月13日电 （记者付毅飞）5月13日2时9分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号丙运载火箭，成功将通信技术试验卫星十九号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

记者从中国航天科技集团获悉，通信技术试验卫星十九号由该集团八院抓总研制，主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

长征三号丙运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。本次任务是继2021年7月圆满完成天链一号05星发射任务后，长征三号丙运载火箭时隔近4年再次出征，火箭运载能力和可靠性均迈上新台阶。

本次任务是长征系列运载火箭的第575次飞行。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经