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中央企业首单科技创新债券发行

2025年05月14日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：中央企业首单科技创新债券发行

　　科技日报北京5月13日电 （记者都芃 通讯员叶波）13日，记者从中交第一航务工程局有限公司（以下简称“中交一航局”）获悉，日前，其在中国银行间市场成功发行全国首批科技创新债券，发行规模5亿元，期限180天，票面利率低至1.70%。这是5月7日中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告（以下简称《公告》）后，中央企业发行的首单科技创新债券。

　　《公告》从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面，对支持科技创新债券发行提出若干举措，包括：支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券；发行人可灵活设置债券条款，鼓励发行长期限债券，更好匹配科技创新领域资金使用特点和需求等。

　　在这一政策背景下，中交一航局积极响应、迅速推进，高效完成科技创新债券发行，体现了资本市场对企业科技创新核心优势的高度认可，为建筑行业科技型企业提供了更为便捷高效的融资路径。中交一航局相关负责人表示，本期债券募集资金将专项用于科技创新，加速企业科技转型，推动智能化、数字化、绿色化发展，助力企业提升核心竞争力、培育新质生产力，推动建筑行业高质量发展。

　　据悉，中交一航局系中国交通建设集团有限公司核心子公司，拥有国家级企业技术中心，在港口航道、跨海通道、海洋工程等领域形成了一批核心技术优势，具备大型沉管隧道、深水码头、海上风电等复杂工程施工能力，高质量参与完成港珠澳大桥、深中通道、大连湾海底隧道等工程建设。

(责编：杨曦、陈键)
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