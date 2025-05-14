原标题：140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成整机试验

科技日报北京5月13日电 （成楠 记者付毅飞）记者13日从中国航天科技集团六院获悉，该院研制的140吨级重复使用液氧甲烷发动机于4月26日完成首次整机试验，试验取得圆满成功，标志着我国百吨级液氧甲烷发动机研制取得突破性进展。

140吨级液氧甲烷发动机是我国目前推力最大的开式液氧甲烷发动机，能为可重复使用运载火箭提供关键核心动力，将在天地往返运输系统、可重复使用运载器及大运力火箭等领域发挥重要作用。

据了解，该发动机于2024年9月正式开始研制，当月完成方案论证，至首次整机试车成功只用了7个月时间。研发团队打破传统研制壁垒，以数字化手段高速迭代方案设计，在设计仿真全覆盖的基础上采用组件联合仿真分析，以最短的时间突破了多项关键技术。

中国航天科技集团六院凭借在液体火箭发动机领域的人才和技术优势，加速推进可重复使用发动机技术迭代，仅用不到一年时间，完成140吨级液氧甲烷发动机、90吨级重复使用液氧煤油发动机研制。后续，该院将继续加快液体火箭发动机研发工作，特别是要对200吨级液氧甲烷发动机、可重复使用发动机等实现快速迭代，全面突破技术难点。

(责编：杨曦、陈键)

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