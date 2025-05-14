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研究表明全球变暖将加剧雪旱风险

2025年05月14日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：研究表明全球变暖将加剧雪旱风险

　　科技日报讯 （记者梁乐）记者5月12日从中国科学院新疆生态与地理研究所（以下简称“新疆生地所”）获悉，该所李稚研究员团队的一项最新研究表明，在全球变暖的气候背景下，未来全球雪旱发生频率将成倍增加，其中暖雪旱将成为主导类型。相关研究成果近期发表于国际期刊《地球物理研究通讯》。

　　据了解，雪旱通常指雪水当量异常偏低的现象。作为一种独特的干旱形式，雪旱主要发生在冬季降雪显著减少或积雪迅速融化的地区，对依赖季节性积雪融水供给地区的农业用水会产生直接影响。

　　当前，全球变暖正在改变气候模式，与积雪有关的极端事件正在增加，这可能引发更加频繁的雪旱事件。由于不同类型雪旱对生态系统的影响各不相同，其主导区域及未来演变模式尚不明确。

　　针对这一科学问题，李稚研究员团队基于ERA5-Land再分析数据和CMIP6多模型数据，对未来不同情景下的雪旱变化进行了分析。研究结果显示，在温室气体中、高强度排放的情景下，到2100年，全球雪旱频率将分别为1981年的3倍和4倍，暖雪旱将成为主要类型，预计2050年占比达65%。

　　值得注意的是，在温室气体高强度排放的情景下，发生干暖复合雪旱的风险呈显著上升趋势，其发生频率较历史时期增长3.7倍。在未来气候变化背景下，雪旱变化主导因素呈现从“干”向“暖/干暖”的转变。在空间上，雪旱出现的频率和强度在中纬度和高纬度地区更为明显。

(责编：杨曦、陈键)
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