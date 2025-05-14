原标题：我国建成世界 规模最大辐射环境监测网

科技日报讯 （记者李禾）记者5月12日获悉，生态环境部核设施安全监管司司长李治国在日前举行的新闻发布会上说，经过多年建设，我国建成世界上规模最大的辐射环境监测网。

辐射环境监测是核安全工作的基础性工作，发挥着“耳目”和“哨兵”的作用。

辐射环境监测网包括全国辐射环境质量监测、重点核设施周围辐射环境监督性监测和核与辐射应急监测“三张网”。

李治国说，国家级辐射环境质量监测网设立了1835个监测点，覆盖了全国所有地级及以上城市、重要边境口岸、核设施周边以及其他重要边境地区。各省区市还建设了点位更多的省控网。核电厂等重要核设施及附近建有监督性监测系统，即以核设施为中心，在核设施周围5公里、10公里、15公里以及15公里之外的范围内，布设100多个监测点位。这些点位有的是自动监测站，有的是空气、水、土壤等环境采样点。

“这些监测点位的实时数据获取率稳定在97%以上。”李治国说，从监测数据看，多年来我国辐射环境质量保持良好。与上世纪80年代天然环境辐射本底调查相比，我国核设施周围辐射环境没有明显变化。

良好、安全的环境离不开有效监管和先进技术。李治国说，我国努力推动核安全保障能力提升，国家核与辐射安全监管技术研发基地、长白山实验室投入使用，独立校核计算、试验验证等审评技术能力大幅增强；生态环境部三家监测单位加入国际原子能机构网络，实验室检测分析能力达到国际先进水平；信息公开水平不断提高，公众可通过《中国生态环境状况公报》、生态环境部网站公布的有关辐射监测结果，了解辐射环境情况。

(责编：杨曦、陈键)

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