张 敏

原标题：今日视点：中国资产迎来价值重估新阶段

5月12日，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布，全球资本市场应声上涨。在笔者看来，随着中美经贸高层会谈取得实质性进展，来自政策、基本面以及市场预期的三重共振将推动中国资产价值重估进入新阶段。

其一，政策组合拳助力提升中国资产应对外部环境急剧变化的能力。

在5月7日国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会三部门负责人宣布一揽子重磅政策，涉及降准降息，推动中长期资金入市，支持科技创新、提振消费、房地产等重点领域，释放出稳市场稳预期的强信号。同日，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布，旨在形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环，进一步优化资本市场生态。

“当前，我国经济回稳向好的态势不断巩固，各有关方面对外部冲击做了政策应对的充分准备，这不仅为充满不确定性的世界经济注入更多确定性，也为我国资本市场稳定运行创造了坚实的基础和条件。”证监会主席吴清表示。

在多重挑战之下，这套“宏观调控+微观改革+制度创新”的政策组合，既构建起中国资产抵御外部冲击的防火墙，更将培育出价值重估的肥沃土壤。

其二，基本面韧性强化中国资产价值重估逻辑。

今年以来，大模型、低空经济、机器人、具身智能、脑机接口等领域的突破性进展为中国资产估值提供支撑。聚焦进口替代及自主可控，我国在集成电路、生物医药、高端装备等关键领域实现全方位突破，有力支撑国家高水平科技自立自强的战略布局。同时，公开信息显示，我国已经累计培育专精特新中小企业超14万家，在产业链关键环节形成独特优势，提升了中国制造的整体竞争力。

4月份以来，美国关税政策调整引发市场担忧，并对中国资产价值重估形成冲击。不过，我国外贸数据“超预期”又打破市场担忧。4月份，我国货物贸易进出口3.84万亿元，同比增长5.6%，不仅增幅大，还创造了历史同期次高纪录，也成为单月进出口规模第二高。这表明，我国外贸具有极强韧性，通过“技术升级+市场多元”的双轮驱动，有能力应对外部市场的不确定性变化。

其三，预期向好打开中国资产价值向上空间。

此次美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一结果无疑有助于推动全球供应链修复及经济增长预期改善，进而打开中国资产价值向上的空间。

在笔者看来，当政策、基本面与预期形成合力，中国资产的配置价值和吸引力将持续提升。

(责编：杨曦、陈键)

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