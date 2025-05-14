刘 琪

原标题：人民币汇率快速走强 短期仍有一定升值动能

自5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》（以下简称《声明》）发布以来，人民币汇率快速走强。

Wind资讯数据显示，5月12日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率上涨超400个基点，在岸人民币对美元汇率上涨近330个基点。5月13日，人民币对美元汇率延续向上势头。截至当日17时，离岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1787，创下自去年11月11日以来的新高；在岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1855，创下自去年11月12日以来的新高。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，《声明》公布后，市场情绪得到显著提振，这是人民币汇率在美元指数快速冲高过程中走强的主要原因，意味着人民币正在经历一个全面升值的过程。

同时，王青认为，近期人民币汇率出现稳中偏强走势，还与国内宏观政策释放稳增长信号密切相关。4月25日召开的中共中央政治局会议提出，“要加紧实施更加积极有为的宏观政策”“加强超常规逆周期调节”。这表明，尽管外部经贸环境变数加大，但接下来的宏观政策将采取强有力的对冲措施，有效稳定宏观经济运行，这也为人民币汇率提供了重要支撑。

值得注意的是，近期央行频频释放稳汇率信号。5月7日，央行行长潘功胜在国新办举行的新闻发布会上表示：“坚定维护中国的汇市、债市、股市等金融市场平稳运行。”在近期发布的《2025年第一季度中国货币政策执行报告》中，央行再次强调“三个坚决”——坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

展望未来，民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，人民币汇率将保持平稳双向波动格局。随着中美贸易摩擦缓和，人民币贬值压力将有所减弱。同时，在4月下旬中共中央政治局会议提出要着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期后，国内政策也将陆续发力显效，为外汇市场的平稳运行奠定良好基础，预计人民币汇率大概率将在合理均衡水平上维持基本稳定。

王青预计，汇市情绪改善，短期内人民币对美元汇率还有一定升值动能。

(责编：杨曦、陈键)

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