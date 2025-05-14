打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民币汇率快速走强 短期仍有一定升值动能

刘 琪
2025年05月14日08:45 | 来源：证券日报
小字号

原标题：人民币汇率快速走强 短期仍有一定升值动能

自5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》（以下简称《声明》）发布以来，人民币汇率快速走强。

Wind资讯数据显示，5月12日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率上涨超400个基点，在岸人民币对美元汇率上涨近330个基点。5月13日，人民币对美元汇率延续向上势头。截至当日17时，离岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1787，创下自去年11月11日以来的新高；在岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1855，创下自去年11月12日以来的新高。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，《声明》公布后，市场情绪得到显著提振，这是人民币汇率在美元指数快速冲高过程中走强的主要原因，意味着人民币正在经历一个全面升值的过程。

同时，王青认为，近期人民币汇率出现稳中偏强走势，还与国内宏观政策释放稳增长信号密切相关。4月25日召开的中共中央政治局会议提出，“要加紧实施更加积极有为的宏观政策”“加强超常规逆周期调节”。这表明，尽管外部经贸环境变数加大，但接下来的宏观政策将采取强有力的对冲措施，有效稳定宏观经济运行，这也为人民币汇率提供了重要支撑。

值得注意的是，近期央行频频释放稳汇率信号。5月7日，央行行长潘功胜在国新办举行的新闻发布会上表示：“坚定维护中国的汇市、债市、股市等金融市场平稳运行。”在近期发布的《2025年第一季度中国货币政策执行报告》中，央行再次强调“三个坚决”——坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

展望未来，民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，人民币汇率将保持平稳双向波动格局。随着中美贸易摩擦缓和，人民币贬值压力将有所减弱。同时，在4月下旬中共中央政治局会议提出要着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期后，国内政策也将陆续发力显效，为外汇市场的平稳运行奠定良好基础，预计人民币汇率大概率将在合理均衡水平上维持基本稳定。

王青预计，汇市情绪改善，短期内人民币对美元汇率还有一定升值动能。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
CNAS第五届全体委员会第二次会议在京召开
　　人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，CNAS第五届全体委员会第二次会议暨执行委员会第五次会议在北京召开。 会议充分肯定了2024年CNAS的工作，审议了2024年度CNAS秘书处工作报告，认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构、评定、申诉、最终用户等7个专门委员会2024年度工作报告，全体委员会和专门委员会委员调整提案等。…
中国质量万里行高校行活动举行
　　图为辩论赛现场。受访方供图 人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，一场主题围绕质量与品牌的辩论赛在北京信息科技大学新校区内举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部