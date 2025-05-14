原标题：四部门发布《2025年数字乡村发展工作要点》 加快推进智慧农业发展

本报讯 （记者郭冀川）5月13日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《2025年数字乡村发展工作要点》（以下简称《工作要点》）。

《工作要点》提出，到2025年底，数字乡村发展“十四五”圆满收官。数字技术在确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫致贫中的作用更加彰显。全国行政村5G通达率超过90%，农村地区互联网普及率稳步提升，农业生产信息化率进一步提升，农产品网络零售额持续稳定增长，乡村数字治理效能、信息服务水平不断增强，数字技术加速推动城乡差距缩小、促进城乡融合发展。

《工作要点》部署了九个方面26项重点任务。一是夯实数字乡村发展基础。包括进一步完善农村网络基础设施、加快农村基础设施数智化改造、有序推进涉农数据资源集成共享。其中提出“根据应用需求有序推进农村地区5G网络和千兆光网建设”“深入开展数字孪生灌区先行先试，推动水利基础设施数字化、智能化改造，提升农村地区水旱灾害防御能力和供水保障能力”等措施。

二是有力支撑守牢“两条底线”。包括完善粮食安全数字化支撑保障、强化防止返贫致贫网络帮扶举措。

三是加快推进智慧农业发展。包括促进智慧农业技术装备创新应用、提升农业全产业链数字化水平。

四是壮大乡村新产业新业态。包括推动农村电商高质量发展、因地制宜推动农文旅融合发展、运用数字技术促进农民就业增收。

五是繁荣发展乡村数字文化。包括推进乡村文化文物资源数字化、加大乡村公共文化服务数字化供给。

六是提升乡村数字治理效能。包括持续推进农村“三务”信息化建设、提升农村社会治理数字化水平、增强农村智慧应急管理能力。

七是深化乡村数字普惠服务。包括持续提升乡村教育数字化水平、持续推进乡村数字健康发展、持续深化农村数字普惠金融服务、强化农村特殊人群信息服务保障。

八是推进智慧美丽乡村建设。包括深化农村人居环境整治数字化应用、提升农村生态环境保护监管效能。主要措施有“建立健全农村现代化生态环境监测体系，开展农村环境监测”“持续完善国土空间生态保护修复信息管理系统，提升乡村生态保护修复信息化支撑能力”等。

九是统筹推进数字乡村建设。包括加强数字乡村跨部门跨层级协同联动、实施数字乡村强农惠农富农专项行动、完善数字乡村多元化投入保障机制、多措并举培育壮大数字乡村人才队伍、营造数字乡村发展良好环境。

(责编：杨曦、陈键)

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