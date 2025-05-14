原标题：国务院国资委：切实优化战略性新兴产业和未来产业布局

本报讯 （记者杜雨萌）国务院国资委5月13日发布消息，5月12日，国务院国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话精神，强调要紧密结合新时代新征程党中央赋予国资央企的战略使命，立足“两个大局”、心怀“国之大者”,聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，科学谋划国资央企“十五五”规划，进一步深化改革强化创新、优化布局调整结构，顺应科技革命产业变革趋势，加快发展新质生产力，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，为全面推进强国建设、民族复兴伟业提供战略支撑。

会议认为，习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话，从党和国家事业发展的战略全局高度，深刻阐述了需要正确认识和把握的中长期经济社会发展重大问题，为做好“十五五”规划编制工作指明了方向、提供了根本遵循。要把学习贯彻习近平总书记的重要讲话和关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述结合起来，提高政治站位，着眼全局定位，适应形势变化，把握战略要点，找准国资央企发展方位坐标，以科技创新为引领，以实体经济为根基，扎实推进国资央企高质量发展，有力支持构建新发展格局。

会议强调，要贯彻落实党中央、国务院决策部署，集中精力做好当前工作，全力以赴完成全年目标任务，实事求是评估国资央企“十四五”发展成效，既要总结好成绩，也要全面梳理短板和问题，为编制“十五五”规划提供坚实基础。要深入分析形势，科学研判外部环境变化，综合研判技术发展和产业发展趋势，谋划好国资央企发展改革监管党建等方面思路举措，增强工作的预见性、前瞻性和针对性。要科学设定目标，紧扣高质量发展这个首要任务，聚焦提升“五个价值”，科学制定国资央企有进取性的目标，把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的位置，切实优化战略性新兴产业和未来产业布局，加快推进关键核心技术攻关，发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。要抓实重大项目，围绕经济社会发展重点领域和关键环节，结合国家所需和央企所长，谋划一批具有战略性、基础性、引领性的重大项目，不断强化国有经济战略支撑。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经