顾 阳

原标题：进口消费品市场红利加快释放

日前，国内首个聚焦消费品进口价格变化的专业指数——《中国进口消费品价格指数》正式发布。数据显示，3月中国进口消费品价格指数呈现环比、同比双增长态势，当月环比价格指数为107.2，上涨7.2%，同比价格指数为105.2，上涨5.2%。

“总体看，一季度，我国消费品进口延续了此前的增长态势。”商务部研究院学位委员会委员、二级研究员白明表示，进口消费品作为驱动消费升级的重要力量之一，正快速融入中国消费者的日常生活。从食品、化妆品、保健品到电子产品、汽车、奢侈品，进口消费品种类已覆盖居民生活的各个领域，对居民消费结构的优化和生活质量的提升，产生了重要影响。

扩大消费品进口意义重大

在经济全球化新形势下，推动进口发展对于我国消费升级、嵌入全球产业链及供给侧结构性改革意义重大。

“在进口快速增长的过程中，消费品进口占据着独特且关键的地位。进口消费品增长是国内市场潜力释放的重要体现，也是消费升级的必然结果。”对外经贸大学国际贸易系主任荆然说。

扩大进口不仅是高水平开放的重要内容之一，也已上升为国家战略。近年来，我国消费品进口呈现出平稳增长态势。迄今为止，我国连续举办了7届中国国际进口博览会，与30个国家和地区签署了23个自由贸易协定，在全国范围内设立了43个进口贸易促进创新示范区。

据海关统计，2024年，我国进口规模达18.39万亿元，连续16年稳居全球第二大进口国地位。“去年以来，我国消费市场平稳增长，许多民生消费品进口需求较为旺盛，特别是受元旦、春节等节庆消费带动，去年12月份我国进口消费品总额达1678.2亿元，创下近21个月新高。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良说。

“进口消费品价格指数的波动与上述变化呈现出正相关性。”中国进口消费品价格指数编制方、大连瀚闻资讯负责人童友俊分析认为，消费品进口一方面增加了国内供给，丰富了消费者的选择，更好满足了人民群众个性化、多样化和高品质的消费需求；另一方面也有助于培育国内消费者的新需求，激发新的消费潜力，最终实现以需求引领创新、以创新引领供给的良性循环。

对外经贸大学原副校长、中国对外经贸统计学会专家委员会主任贾怀勤表示，消费品进口有助于构建“双循环”发展格局，通过加快消费品贸易自由化和贸易政策衔接国际贸易规则，逐步消除国内外市场的制度性障碍，促进畅通连接。未来，通过进一步扩大消费品进口，将促进产业链供应链的深度融合，实现国内国际双循环的相互促进。

跨境电商进口成增长引擎

一直以来，我国居民消费价格指数（CPI）未将进口消费品作为独立监测维度，导致其价格变动淹没在整体数据之中，无法单独反映这一市场变量的动态特征。在国际贸易形势复杂多变、进口消费品价格波动日益频繁的背景下，编制进口消费品价格指数十分必要。

“事实上，进口消费品价格指数作为衡量一国进口商品价格变动的关键工具，被国际组织、欧美等国家广泛用于对进口商品价格变动的跟踪。”上海对外经贸大学经济统计系主任吴开尧说，中国进口消费品价格指数基于海关CIF（成本+保险费+运费）总价及数量编制完成，通过覆盖七大类、1831个HS编码细分商品的科学架构，构建起“吃穿住用行娱”六大消费领域的全景视角，填补了我国进口消费市场价格监测的空白，为政策制定、高校科研、市场消费等提供了重要参考。

从首期中国进口消费品价格指数看，受上游原材料价格波动与季节性消费驱动，“穿用娱”价格上涨，“吃住行”价格有所下调。其中，纺织制品、服装产品、鞋帽配饰类消费品价格指数环比上涨7.8%，肉禽蛋奶、果蔬粮油、烟酒饮料等环比价格下降2.2%。

对此，童友俊表示，纺织制品等价格波动突出，主要受国际棉价大幅上涨影响，生产成本显著推高。随着天气转暖市场供应增加，部分鲜活食品和蔬菜瓜果大量上市，价格有所回落。在以旧换新等政策加力实施、进口替代加速推进的背景下，电器、家具等进口产品价格跌幅较大，从侧面反映出国内品牌市场份额的加大和产品竞争力的提升。

值得关注的是，近年来全球产业链、供应链、服务链和价值链加速重构，以跨境电商为代表的新业态新模式迅速兴起，成为驱动外贸增长的新引擎。2024年，我国跨境电商进出口增长10.8%，占整个进出口的比重提升到6%，更多优质产品更加便捷地直达海内外消费者。其中，跨境电商进口增速持续高于整个进口增速。

更多的政策利好还在释放中。4月25日，国务院批复同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区。专家表示，作为全面深化改革开放的前沿阵地，海南自由贸易港已实施“零关税”“加工增值30%免进口关税”等政策，此次叠加跨境电商综试区功能，进一步强化了其作为中国连接东南亚市场的枢纽地位，特别是通过“保税+跨境电商”模式创新，为进口商品供应链优化提供了绝佳试验田。随着政策红利的不断释放，海南有望成为全球跨境电商进口的核心枢纽和新高地。

从规模扩张向质量升级

今年一季度，我国货物进口额达4.17万亿元，同比有所下降，但消费品进口保持平稳。专家分析认为，在进口缓慢恢复的同时，进口消费品的结构性变革正在加快——

品类需求分化加剧，民生必需品与高端消费形成进口消费品市场的“双轮驱动”。据不完全统计，肉类、水果等基础品类的进口增速近年来稳定在8%左右，而医疗美容设备、艺术品等高端品类的进口消费复合增长率突破25%。以母婴市场为例，来自欧洲的有机奶粉及日本低敏辅食产品进口占据高端市场40%以上的份额。据三亚国际免税城数据，单价超5000元的美容仪复购率持续两位数增长。

数字技术重塑贸易生态，新消费场景不断出现，贸易效率进一步提升。近年来，京东国际、淘宝等平台企业借助数字技术，构建起多品类覆盖和精准运营推送的消费品进口新生态，引导消费者从“稀缺性消费”转向“品质生活投资”，同时通过“保税仓储”“前置仓”等方式，让消费品进口更加高效便捷，带来了消费体验的大幅提升。

区域供应链深度重构，进口替代效应加速显性化，制度创新释放新红利。今年以来，我国从美国市场进口份额虽有所减少，但东南亚和中东地区成为进口市场的新增长极。目前，我国关税总水平已从2010年的9.8%下降至2024年的7.3%，接近发达国家平均水平。随着RCEP落地实施，推动了东盟等特色商品进口关税再次下降。此外，跨境电商进口商品清单已扩至1476项，准入审批时限压缩60%。一系列制度创新改革，带来更低的进口成本，让中国消费者得到更多实惠。

进口消费品市场从规模扩张向质量跃升的转变，既是国际经贸格局调整的内在要求，也是消费需求迭代升级的必然选择。“今年的进口增长空间还是很大的。不仅仅是因为我国市场容量大、梯次多，蕴藏巨大潜力，更重要的是我们坚持积极主动扩大进口，与世界分享中国发展带来的机遇。”吕大良预测，到2030年，仅自发展中国家累计进口就有望超过8万亿美元，中国大市场将为全球市场提供更大机遇、更多选择。

(责编：杨曦、陈键)

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