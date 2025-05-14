人民网北京5月14日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，5月13日，全国粮油大面积单产提升现场推进会在黑龙江省绥化市召开，部署安排单产提升、抗旱防汛、春播夏管等工作。会议指出，紧紧围绕良田、良种、良机、良法“四良”融合，加快单产提升关键措施落实落地。

良田上，深化农田沟渠修复整治，大力发展高效节水灌溉；良种上，推广应用高产稳产抗逆品种，提高良种覆盖率；良机上，大力推广高性能播种机和高效低损收获机，提高装备匹配度；良法上，集成推广玉米密植精准调控、大豆大垄密植、水稻侧深施肥等关键技术，提高技术到位率。

会议强调，各地要紧紧围绕科技支撑，因地制宜组织院士专家揭榜领办样板田、科技包县、下沉一线服务，完善科研成果评价和命题凝练机制，制定个性化技术服务清单，深入推进农技员进村包户联主体活动，为粮油作物大面积单产提升提供有力支撑。同时，全力抓好春播夏播落实面积，强化抗旱和安全度汛，夯实全年粮食和农业丰收基础。

(责编：方经纶、高雷)

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