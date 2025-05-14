原标题：未来智能发布AI耳机新品iFLYBUDS Pro 3与Air 2，解码AI硬件的三重价值跃迁

5月13日，在中国爱乐乐团音乐家们联袂呈现的《匈牙利舞曲》中，未来智能最新推出的两款AI会议耳机iFLYBUDS Pro 3与iFLYBUDS Air 2正式亮相。

从音质革命到生态野心，从数据闭环到用户本位，未来智能用产品、技术、用户三条紧密交织的脉络，勾勒出科技企业如何在技术狂潮中锚定价值坐标。

产品哲学：极致打磨核心场景 重构工具的本质意义

在全球TWS耳机市场增速放缓的背景下，行业陷入“功能通胀”的怪圈，华而不实的技术参数内卷、伪需求功能泛滥……当技术堆砌逐渐脱离真实场景，未来智能的选择，却是回归工具最原始的使命——解决问题。

“质疑者们曾断言我们造不出好耳机，但如今用户累计使用时长突破700万小时，相当于人类聆听800年。”CEO马啸在开场时表示。

旗舰产品iFLYBUDS Pro 3承载着“质与智”的双重使命。在中国爱乐乐团首席音乐家的反复打磨下，将交响乐层次分明的声场表现与职场场景的清晰度需求结合，构建出既能展现音乐动态细节，又可精准还原人声特征的独特音质体系。

在“智”的维度，Pro 3聚焦办公场景的垂直进化。相较于前代产品，其AI功能实现了进一步的跃迁：“主动式助理服务”全面洞察会议内容，自动创建会议标题和概览；“个性化摘要”深度理解行业需求，基于用户职业自动提炼金融协议、法律条文等专业术语，实现摘要内容个性化定制。

而iFLYBUDS Air 2则以“自在”为核心，重构开放式耳机的场景价值。超轻佩戴和开放式声学设计让耳机成为“耳廓的自然延伸”；多场景闪录技术突破网络限制，突发会议中轻捏耳机即可离线存储内容。

技术战略：viaim大脑与百万终端的生态闭环

AI硬件的竞争已进入下半场。单一设备的功能优化逐渐触顶，企业开始押注“入口+数据+算法”的闭环生态。然而，多数玩家仍困于软件与硬件的割裂——AI助手停留在手机屏幕，硬件沦为数据管道。

“每个设备都是AI入口，100万台硬件正在喂养一套越用越聪明的系统。”马啸披露的运营数据，指向未来智能的核心战略——“数据与入口双向促进”。

未来智能已售出的百万终端产品，持续产生办公场景的语音、文本等多模态数据，驱动AI功能从通用的记录、总结、翻译进化为“分行业专家模型”，从基于单条记录的基础问答，进化为跨多个会议记录并实现全域搜索的深度问询。未来智能CTO王松发布的viaim大脑，则标志着企业从硬件制造商向生态构建者的跃迁。

这款面向个人商务办公场景的“AI智能体”，以人体机能隐喻构建技术框架：感知层如同"感官系统"，通过专有硬件阵列采集环境信号，噪声抑制技术确保数据信噪比；智能推理模块如同"大脑中枢"，采用动态知识图谱与上下文感知NLU引擎解析用户深层意图；实时交互能力被具象化为"血管网络"，通过自研的分布式消息总线实现毫秒级数据路由；安全体系如同"皮肤与免疫系统"，采用零信任架构贯穿数据处理全生命周期。

“viaim不仅仅是一个工具，更是一个能够主动辅助，甚至在一定程度上自主完成工作的‘智能伙伴’或‘数字同事’。”王松强调其与纯软件方案的本质差异——硬件感知拓展环境理解维度，隐私计算植入工作流保障数据安全。而未来规划的视觉、触觉等终端产品延伸，将把“一脑多端”推向“五感协同”的新阶段。

用户价值：让AI从“技术参数”回归“立即可用”

“真正的AI应该用户上手就会，随时可用，立刻起效。”马啸的这句话，在两款耳机中化为可触摸的体验。Pro 3的“语音嘴替”功能，仅需10秒声纹采集即可用原声说中、英、日、韩四国语言，消弭跨文化沟通的机械感；Air2的“闪录”技术突破网络限制，突发会议中捏住耳机即可离线存储，待连接后自动转写为结构化纪要；“万姆助理”从3小时录音中智能提取关键节点，律师取证效率提升60%。

这些场景化创新，源自700万小时的真实数据反馈。马啸透露，用户留存率70%的背后，是AI持续学习的结果：“耳机知道谁是他的主人，会预判你常联系的人、常处理的任务，把重复劳动交给机器，让人专注决策。”——这种“隐形赋能”，让工具从消费品升级为生产力伙伴。

面对“如何抗衡巨头”的追问，马啸回应：“做C端产品，是由每一个用户用钱包来投票决定。我们要做的就是回归基本逻辑。我们只服务需要的人，让AI立刻有用。”当行业追逐“颠覆式创新”时，未来智能选择在办公场景中深挖一公里——把降噪做到KTV可用，把翻译做到声纹级自然，把续航做到三天会议不充电。在TWS耳机均价下滑的2024年，未来智能凭借对办公会议这一垂直场景的深耕，实现客单价超千元仍保持三大电商平台耳机销量翻倍增长，证明“解决真问题”比“追逐风口”更具生命力。

据马啸透露，未来智能目前用户留存率70%，复购率达40%，近一成用户拥有3副以上耳机，超过部分快消品的复购率也再次证明：真正的用户价值，在于让技术隐形。当耳机能预判跨国会议的翻译需求、自动整理碎片化信息、甚至用主人原声跨越语言屏障，工具便从“被使用的设备”进化为“懂需求的伙伴”。

“走的再远，也不能走出用户心里”，在马啸看来，这种从“功能交付”到“体验共生”的转变，或许才是AI硬件企业走出同质化竞争的关键。

(责编：董童、李源)

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