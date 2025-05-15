人民网北京5月15日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）日前发布了2025年4月金融统计数据报告与4月社会融资规模存量统计数据报告、4月社会融资规模增量统计数据报告。

数据显示，4月末，社会融资规模存量同比增长8.7%，广义货币（M2）余额同比增长8%，增速均较3月末时明显加快；人民币贷款余额同比增长7.2%，还原地方债务置换影响后增速超过8%。

业内专家对此表示，金融总量数据增长既“稳”又“实”，体现了适度宽松的货币政策取向。4月是传统的信贷“小月”，从前4个月的整体情况看，我国金融总量上行，融资价格下行，呵护宏观经济稳定运行。

金融对实体经济支持力度仍较大

数据显示，4月末，人民币贷款余额265.7万亿元，同比增长7.2%；前4个月人民币贷款增加10.06万亿元，与上年同期大致持平。

业内专家对此表示，去年四季度，用于化债的特殊再融资专项债发行超2万亿元，今年前4个月又发行了近1.6万亿元。据估算，对应置换的贷款约有2.1万亿元。还原后，4月末人民币贷款增速维持在8%以上。

“从前4个月的金融总量数据看，社会融资规模、M2、人民币贷款增速持续高于名义GDP增速，金融对实体经济支持的力度仍然较大。”业内专家表示，金融总量数据持续较好，也体现出央行逆周期调节和金融稳经济的政策效果。

东方金诚首席分析师王青向记者表示，在政府债券大规模发行及上年同期低基数双重作用下，4月新增社融大幅度同比多增，月末存量社融同比增速加快。受上年同期低基数及存量社融增速加快带动，4月末M2增速较上月末也有显著上行。两个主要金融总量增速加快表明，当前金融对实体经济支持力度增强。

“从前4个月新增贷款超10万亿元来看，总量保持平稳，为经济回升向好提供了有力支持。”清华大学国家金融研究院院长田轩认为，4月新增贷款约2800亿元，在还原地方债务置换影响后，当月信贷增速依然保持较高水平。

政府债券发行提速对社融形成支撑

据央行初步统计，4月末，社会融资规模存量为424.0万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期高0.4个百分点。前4个月，社会融资规模增量累计为16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元。

“4月末社会融资规模增速抬升，反映金融对实体经济的支持力度有所加大。”业内专家表示，政府债券发行提速是最主要的拉动因素。

数据显示，前4个月，政府债券净融资4.85万亿元，同比多3.58万亿元。今年政府债券发行节奏明显加快。业内专家认为，财政支持力度大、发债节奏快，支持扩内需、宽信用，对社融形成有力支撑。

“其中，4月启动超长期特别国债、注资特别国债发行，加上地方政府特殊再融资专项债发行持续推进，当月净融资约9700亿元，同比多约1.1万亿元，上拉社融增速大约0.3个百分点。”业内专家表示。

业内专家分析认为，后续特别国债的发行进度，仍会保持较快速度，进而促进拉动需求、提振社会信心，并对社融形成有力支撑。

M2增长明显提速

M2增速大幅回升。数据显示，4月末，M2余额325.17万亿元，同比增长8%，比上月末高1.0个百分点，比上年同期高0.8个百分点。

业内专家认为，三方面因素支撑M2增速快速上行：一是去年低基数效应，二是去年同期金融数据“挤水分”，三是理财资金流出流入。

王青向记者表示，4月末M2同比增速为8.0%，较上月末加快1.0个百分点。主要原因是上年同期加大“手工补息”监管力度，企业存款较大规模流向其他金融产品，导致2024年4月末M2增速环比下行1.1个百分点，这会带动今年4月M2同比增速走高。另外，受政府债券大规模发行推动，4月存量社融增速加快，也对M2增速提供了一定支撑。总体上看，4月末M2增速明显高于一季度GDP名义增速（4.6%），显示当前货币金融对实体经济保持较强的支持性。

“在去年较大力度的金融数据‘挤水分’后，过去相当一部分虚增的、不规范的存贷款被压缩，金融总量数据增长更稳更实。同时，今年以来，存款向理财分流的情况也明显减少，部分资金还从理财回流到存款账户。”业内专家表示。

另据央行数据显示，4月存款减少约8700亿元，对M2增速上拉影响约1个百分点。业内专家表示，还原去年基数的特殊因素影响，4月末M2增速仍将保持3月末时相对平稳的增长水平。

理财资金大幅流出流入也有明显影响。去年前4个月，债券价格整体处于持续上涨态势，居民购买理财的热情升温，大量存款“搬家”到理财产品。今年以来，债券市场双向波动，存款也未出现去年的大量“搬家”情况，人民币存款同比减少对M2可以起到正向上拉作用。

业内专家认为，长期看，我国M2增速总体保持在7%以上，持续高于名义经济增速；短期看，M2增速会受市场运行、经济主体行为等因素影响，出现一定的暂时性波动，但可以将M2增速作为货币政策的观测性指标。

(责编：郝帅、高雷)

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