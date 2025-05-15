人民网北京5月15日电 （记者罗知之）据中国人民银行网站消息，4月金融统计数据报告显示，4月末，广义货币（M2）余额325.17万亿元，同比增长8%。此外，前四个月，人民币贷款增加10.06万亿元，人民币存款增加12.55万亿元。

广义货币增长8%

4月末，广义货币（M2）余额325.17万亿元，同比增长8%。狭义货币（M1）余额109.14万亿元，同比增长1.5%。流通中货币（M0）余额13.14万亿元，同比增长12%。前四个月净投放现金3193亿元。

前四个月人民币贷款增加10.06万亿元

4月末，本外币贷款余额269.54万亿元，同比增长6.8%。月末人民币贷款余额265.7万亿元，同比增长7.2%。

前四个月人民币贷款增加10.06万亿元。分部门看，住户贷款增加5184亿元，其中，短期贷款减少2416亿元，中长期贷款增加7601亿元；企（事）业单位贷款增加9.27万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加5.83万亿元，票据融资增加2899亿元；非银行业金融机构贷款增加768亿元。

4月末，外币贷款余额5333亿美元，同比下降18.1%。前四个月外币贷款减少88亿美元。

前四个月人民币存款增加12.55万亿元

4月末，本外币存款余额321.68万亿元，同比增长8.2%。月末人民币存款余额314.78万亿元，同比增长8%。

前四个月人民币存款增加12.55万亿元。其中，住户存款增加7.83万亿元，非金融企业存款增加4103亿元，财政性存款增加1.19万亿元，非银行业金融机构存款增加1.88万亿元。

4月末，外币存款余额9582亿美元，同比增长16.1%。前四个月外币存款增加1053亿美元。

4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.73%，质押式债券回购月加权平均利率为1.72%

4月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交176.45万亿元，日均成交8.02万亿元，日均成交同比下降4%。其中，同业拆借日均成交同比下降25.2%，现券日均成交同比下降7.5%，质押式回购日均成交同比下降1.8%。

4月份同业拆借加权平均利率为1.73%，分别比上月和上年同期低0.12个和0.14个百分点。质押式回购加权平均利率为1.72%，分别比上月和上年同期低0.15个和0.14个百分点。

4月份经常项下跨境人民币结算金额为1.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为0.72万亿元

4月份，经常项下跨境人民币结算金额为1.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1.16万亿元、0.35万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.72万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.25万亿元、0.47万亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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