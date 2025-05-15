人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部新闻发言人14日就暂停17家美国实体不可靠实体清单措施答记者问。

有记者问：中美日内瓦经贸会谈联合声明中提到中方将暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施，请问在不可靠实体清单方面有什么考虑？

答： 根据《中华人民共和国反外国制裁法》《不可靠实体清单规定》及有关规定，不可靠实体清单工作机制于2025年4月4日和9日，将17家美国实体列入不可靠实体清单，禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动，以及在中国境内新增投资。为落实中美经贸高层会谈共识，自2025年5月14日起，暂停4月4日公告（不可靠实体清单工作机制〔2025〕7号）相关措施90天，暂停4月9日公告（不可靠实体清单工作机制〔2025〕8号）相关措施。根据《不可靠实体清单规定》相关规定，国内企业可申请与上述实体进行交易，不可靠实体清单工作机制将依法进行审核，对符合条件的申请予以批准。

(责编：孙红丽、高雷)

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