打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

理想汽车举办“理想AI Talk第二季”

2025年05月15日10:02 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：AI成为生产工具才是爆发点，李想揭秘理想VLA进化三阶段

“判断Agent（智能体）是否真正智能，关键在于它是否成为生产工具。只有当人工智能变成生产工具，才是其真正爆发的时刻。就像人类会雇佣司机，人工智能技术最终也会承担类似职责，成为真正的生产工具。”日前，理想汽车举办“理想AI Talk第二季”，理想汽车董事长兼CEO李想重点分享了对于人工智能的最新思考，VLA司机大模型的作用、训练方法和挑战，以及对于创业和个人成长的见解。

李想将AI工具分为三个层级，分别是信息工具、辅助工具和生产工具。目前，大多数人将AI作为信息工具使用，但信息工具常伴随大量无效信息、无效结果和无效结论，仅具参考价值。成为辅助工具后，AI可以提升效率，例如现在的辅助驾驶，但仍需人类参与。未来，AI发展为生产工具后，将能独立完成专业任务，显著提升效率与质量。

目前的L2、L2+组合驾驶辅助仍属于辅助工具阶段，而VLA（Vision-Language-Action Model，视觉语言行动模型）能够让AI真正成为司机，成为交通领域的专业生产工具。对理想汽车而言，未来的VLA就是一个像人类司机一样工作的司机大模型。

据介绍，VLA的实现不是一个突变的过程，是进化的过程，经历了三个阶段，对应理想汽车辅助驾驶的昨天、今天和明天。第一阶段，理想汽车自2021年起自研依赖规则算法和高精地图的辅助驾驶，类似“昆虫动物智能”。第二阶段，理想汽车自2023年起研究，并于2024年正式推送的端到端+VLM（Vision Language Model，视觉语言模型）辅助驾驶，接近“哺乳动物智能”。第三阶段，VLA将开启“人类智能”的阶段。它能通过3D和2D视觉的组合，完整地看到物理世界，而不像VLM仅能解析2D图像。同时，VLA拥有完整的脑系统，具备语言、CoT（Chain of Thought，思维链）推理能力。

VLA的训练分为预训练、后训练和强化训练三个环节，类似于人类学习驾驶技能的过程。预训练相当于人类学习物理世界和交通领域的常识；后训练相当于人类去驾校学习开车的过程；强化训练类似于人类在社会中实际开车练习，目标是让VLA司机大模型更加安全、舒适，对齐人类价值观，甚至超越人类驾驶水平。

据悉，VLA司机大模型以“司机Agent（智能体）”的产品形态呈现，用户可通过自然语言与司机Agent沟通，跟人类司机怎么说，就跟司机Agent怎么说。简单通用的短指令由端侧的VLA直接处理，复杂指令则先由云端的VL基座模型解析，再交由VLA处理。

除了提升专业能力，VLA司机大模型还需解决安全性和模型黑盒的问题。理想汽车在强化训练环节投入大量资源，并于2024年底组建超过100人的超级对齐团队，相当于为司机Agent注入职业素养。

值得一提的是，今年7月，理想汽车将迎来成立十周年。李想表示，创业路上苦多于甜，他选择保留那些有价值的美好片段，用来激励自己保持正能量。面对AI的发展，李想认为，在AI面前所有的人性都应被保留，无论好坏，因为一切人性都是文化、生命、性格、能力的特质，也是人类真正的生命力所在。（记者 张懿）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
罗俊章：推动工业数据与企业数字化转型互促共进
　　 推动数字技术与实体经济深度融合，是建设现代化产业体系的必然要求，是践行高质量发展的重要途径。人民网自2022年以来，连续3年开展“数造新实体”课题研究，征集到600余项实践案例，并连续发布年度报告。近日，2024年报告正式发布，人民网对报告内容进行摘编公开报道。…
降准降息等“政策礼包”陆续落地，如何影响钱袋子？
　　今日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。5月8日，公开市场7天期逆回购操作利率已下调0.1个百分点，住房公积金贷款利率等同日下调。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部