人民网记者 罗知之

今日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。5月8日，公开市场7天期逆回购操作利率已下调0.1个百分点，住房公积金贷款利率等同日下调。

近日，中国人民银行重磅官宣了政策“大礼包”——“降息+降准”等。这些针对性举措将如何影响我们的钱袋子？

——减轻房贷压力

中国人民银行宣布，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限利率同步调整。

以公积金贷款额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次公积金首套房贷利率降低后，每月月供减少约132元，累积30年月供减少约4.76万元。

——有力支持小微企业贷款

自5月7日起，中国人民银行决定下调再贷款利率0.25个百分点。下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为1.2%、1.4%和1.5%，抵押补充贷款利率为2.0%，专项结构性货币政策工具利率为1.5%。

专家指出，降准释放的 1 万亿元长期流动性，大部分将流向实体经济，特别是小微企业。降准使银行有了更多资金，加上支农支小再贷款利率下调 0.25 个百分点，小微企业能以更低成本拿到贷款，扩大生产。

——更好满足消费升级需求

5月9日，中国人民银行设立了服务消费与养老再贷款，支持发展服务消费重点领域和养老产业。服务消费与养老再贷款额度5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。

业内人士指出，中国人民银行设立“服务消费与养老再贷款”工具，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持，可以更好地满足群众消费升级需求。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经