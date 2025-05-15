原标题：保利集团正式启动“5E”品牌价值提升行动

中国品牌日期间，保利集团发布多项品牌建设新进展，向社会各界释放强劲有力的品牌力量。

保利集团正式启动“5E”品牌价值提升行动，围绕品牌核心价值(P-实力非凡、O-开放多元、L-卓越引领、Y-开放进取)，从品质卓越、创新卓越、管理卓越、责任卓越、文化卓越五个维度，建立科学评价体系，选树一批具有行业标杆意义的子品牌，构建层次分明、优势互补的品牌生态圈，重塑新时代央企卓著品牌形象，推动品牌价值持续攀升。

打造卓著品牌是推动人民生活品质进阶、经济发展向新的战略抓手。近年来，保利集团大力推进中央企业品牌引领行动，在“美好生活领创者”定位下，将品牌建设融入国家战略、点亮万家美好，以“保利之为”切实增强人民群众获得感、幸福感。

打造高品质项目，以品牌之力托举民生支撑点。保利集团把增进民生福祉作为一切发展的根本目的，通过品牌势能将品质项目融入家庭、社区、城市多种场景，积极提供普惠性、基础性民生保障。致力住有所居，地产主业持续领跑行业首位，累计开发保障性住房超千万平方米，参与百余个城中村改造项目，有效改善超10万户居民生活环境，以人文底色守护万家灯火。致力心有所安，物业服务力位居行业第一，构建在管面积超过8亿平方米的全域服务治理新模式，发布国家级公共服务蓝皮书和工作指南，打造共建共治共享的美好生活共同体。致力城有所兴，打造港珠澳大桥、深中通道、北京大兴机场等重大交通基础设施项目，助力完善长深高速、沈海高速、南天高速等国家高速路网，支撑现代化都市圈协同发展。

供给高质量服务，以品牌之道定义生活进阶式。保利集团用服务引领回应时代需求，通过品牌理念培育文化、商旅、养老等多元产业，实现公共服务资源的有效配置和迭代升级。覆盖文化面，在全国布局大小剧场100家、影城200余家，参与出品《人间正道是沧桑》《向延安》《流浪地球2》等讴歌时代的人民作品，十余次获评“全国文化企业三十强”，提升人民精神生活品质。覆盖生活圈，推出广州琶洲综合体、佛山千灯湖城市综合体、三亚海棠湾度假综合体等城市新名片，健全购物中心、酒店、景区、赛会等商旅全产业链，生态修复治理面积超过233万平方米，共同营造生态优美、功能配套、生活便捷的宜居空间。覆盖全龄段，在全国布局“和熹会”“和悦会”“随熹游”等康养品牌，推出上千款适老化产品，累计服务人次达百万;打造保利WeDo等音乐艺术教育品牌，受邀参加中法建交60周年等外事文化活动，为“银发生活”、青少年艺术教育注入新动力。

深耕高端化品牌，以品牌之锚激活消费新坐标。保利集团深刻洞察新时代、新背景下的需求变迁，通过品牌锚点锁定健康式、美学风、绿色化消费未来趋势，更好满足人民“衣食住行用”新向往。面向健康化，加入全国首个生物制造产业方阵，突破水解乳清蛋白、糖尿病特医产品等“卡脖子”关键技术，建立我国首个食物GI国际测试与联合研究实验室，为“健康中国”战略落地提供保利支点;面向美学风，举办新春集市、中医药非遗展等沉浸式、互动式展览，成立全国首个非遗传承创新与工艺美术行业产教融合共同体，联合《只此青绿》舞蹈诗剧、大足石刻推出个性化IP珠宝产品，推动中华美学与生活日常双向奔赴。面向绿色化，自研的新型绿色表面活性剂产品广泛应用于纺织印染、高端清洗等领域，车用高性能绿色纤维复合材料打破国际垄断，创新研制生物基材料助力皮革和制鞋行业绿色转型。

品牌引领、发展向新。未来，保利将持续以更高品质的产品与服务，兑现“保国利民 追求卓越 领创美好”的品牌承诺。

(责编：曹淼、李源)

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