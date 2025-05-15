人民网北京5月15日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年以来，铁路部门丰富客运产品供给，提升服务质量，有力保障了旅客平安便捷温馨出行，1至4月，全国铁路发送旅客14.6亿人次、同比增长5.9%，创同期历史新高。

一是客运能力显著增强。统筹用好线路、车站、装备资源，发挥高铁成网运营优势，千方百计挖掘运输潜力，新投用一批新造时速350公里复兴号动车组列车，动态掌握旅行出行规律，优化旅客列车开行方案，及时在热门方向、区间增加运力供给，高峰时段在主要通道加开夜间高铁，全国铁路日均开行旅客列车11224列、同比增长7.1%。保持普速列车开行规模，持续开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”列车，满足旅客多样化出行需求。

二是旅游列车提质升级。紧密对接旅游观光、生态康养、红色研学等市场需求，精心设计旅行线路，推动“火车向着景区开”，研发投用适老化旅游列车，与沿线酒店、景区联动，拓展消费新场景，“熊猫专列”“伊春号”“大河之南号”“齐鲁一号”等旅游列车串联起山河美景和历史名胜，今年1至4月全国铁路累计开行旅游列车367列、同比增长23%，有效助力了旅游经济、银发经济发展。精心组织跨境旅客运输，广深港高铁发送跨境旅客1017.2万人次、同比增长14.7%，中老铁路发送跨境旅客10.5万人次、同比增长32.5%，开好中蒙、中俄国际旅客列车，促进跨境人员往来和经贸交流。

三是站车服务持续优化。优化铁路12306功能，系统保持平稳运行，计次票、定期票等新型票制已拓展至70条线路，京津城际铁路8个站点实现刷第三代社保卡乘车。精心组织旅客乘降，动态增加安检、验证通道，全力保障供水、餐饮、保洁等基本服务，加强文明出行引导，为旅客营造温馨舒适出行环境。加强老幼病残孕等重点旅客服务，提升预约和响应效率，推出老年常旅客会员积分优惠举措。积极适应国家全面放宽优化过境免签政策，为外籍旅客出行提供便利，今年1至4月全国铁路发送外籍旅客568.7万人次、同比增长32.1%。

下一步，铁路部门将密切跟踪客流情况，灵活安排运力资源，持续改进站车服务，努力满足旅客出行需求。同时，加强汛期旅客运输组织，积极应对极端天气，坚持安全第一、生命至上的原则，动态优化调整旅客列车开行方案，做到超前防范、主动避险，确保铁路大动脉安全畅通和旅客生命财产安全。

(责编：王连香、高雷)

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