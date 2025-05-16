人民网北京5月16日电 （焦磊）当前，随着科技的迅速发展和人们生活水平的不断提高，消费类电子产品成为人们工作和生活不可或缺的一部分。其中，凭借大屏沉浸式体验以及轻巧便携的特点，投影仪市场消费得到释放。

根据《中国智能投影零售市场月度追踪》报告，2025年第一季度，中国智能投影市场（不含激光电视）销量为143.2万台，预计2025年上半年，中国智能投影市场销量将达到310万台，同比增长7.3%。

当更多的年轻人成为家电市场的消费主体，年轻化需求也带动了现代年轻人在休闲娱乐方面更倾向于向多元化场景延展。业界分析认为，便携化智能投影仪可充分满足户外露营、远程办公、线上教育等年轻化需求场景，催生新的消费趋势，而显示技术、智能化体验、娱乐生态将成为行业发力焦点。

随着投影仪市场的规模不断扩大，厂商们不断研发并推出激光投影、三色投影、4K投影等技术，推动投影仪市场飞速发展。以近日发布的极米RS 20系列产品为例，该系列将专业级影像技术带入大众市场，满足影音爱好者、游戏玩家及家庭用户的多元化需求，推动投影仪将从“观影工具”进化为连接娱乐、教育、艺术的“家庭数字中枢”。

据悉，当前家用投影市场消费者对影院级4K画质的需求激增，但中端产品普遍存在解析力不足、色彩失真等问题。极米有关负责人介绍，此前投影业存在亮度和画质的平衡难题，材料与架构则是其中的痛点难点。该系列实现从光学结构到运算核心的硬件层面全链路升级，满足影音爱好者对无损画质的需求。其推出的虹彩校色全场景色彩解决方案联合SGS制定行业色彩新标准，不仅做到对标专业显示器的高色准，也支持图像模式的自定义。

据介绍，在生态方面，该系列产品获得了Dolby Vision、IMAX Enhanced等多项认证，在解码能力上可满足绝大多数电影爱好者的观影需求。同时，该产品首次将工业级光学移轴技术下放到家用投影领域，旨在用技术普惠激发市场活力。

市场研究机构分析，投影行业是消费电子领域中“大屏化”与“智能化”融合的典型代表，未来随着VR/AR融合技术与人工智能技术进入商用阶段，教育、医疗等更多领域应用将加速落地。

(责编：郝帅、高雷)

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