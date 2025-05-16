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我国夏收油料作物迎来大面积收获 预计单产水平高于上年

人民网记者 李栋
2025年05月16日09:04 | 来源：人民网
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眼下，我国夏收油料作物主产区迎来大面积收获。农业农村部最新农情调度显示，全国冬油菜收获已过四成，预计今年单产水平高于上年。

夏油作物是指在夏季收获的油料作物。今年，我国冬油菜面积1.1亿亩，连续7年增加。其中，长江流域是我国冬油菜最集中的产区，面积和产量均占全国的85%左右。

江西是我国油菜种植大省，立夏时节，在九江武宁县甫田乡15万亩油菜田内，伴随着收割机轰鸣，收割、脱粒、秸秆粉碎还田，收割过程环环相扣，一亩油菜田的收割时间仅有10分钟左右，较传统人工效率提升数十倍。

“机械化不仅节省人力成本，还为后续水稻种植抢出时间窗口。”甫田乡农业农村办公室负责人涂为林介绍，通过“稻油轮作”“稻稻油”等创新模式，实现了耕地资源高效利用，可有效助力农民增收与生态保护双赢。

据介绍，让冬闲田变“增收田”的“稻油轮作”模式目前已在江西省范围内广泛落地。江西吉安安福县通过该模式提升土地利用率，秸秆还田节省肥料成本近100元/亩，油菜种植面积增至21.91万亩，总产量突破2万吨；通过“春赏花、夏收籽”的农旅融合模式，带动乡村旅游发展，形成了“四季有产”的经济闭环，直接带动农民“钱袋子”鼓起来。

近几天，在其他产区同样迎来夏油作物的集中收获。湖南2258万亩油菜正在大面积收获；四川2175万亩油菜收获进入高峰；湖北1900多万亩油菜陆续成熟；贵州863万亩油菜进入集中收获期。

今年，中央财政安排产油大县奖励、耕地轮作、绿色高质高效行动、规模经营主体单产提升等项目资金30多亿元，专项支持油菜生产。与此同时，国家深入实施油菜大面积单产提升行动，因地制宜推行30多套绿色高效技术模式，为夏油作物稳产增产提供了有力支撑。

当前，主产区油菜陆续进入收获期，经专家田间调查，今年冬油菜单产有望进一步提升。今年的中央一号文件提出，深入推进粮油作物大面积单产提升行动。

农业农村部种植业管理司相关负责人介绍，瞄准单产这一关键变量，将持续集成一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术、挖掘一批大面积整建制高产典型，全环节、全过程挖掘粮油单产潜力，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。

单产提升是一项系统工程。为夯实夏季粮油丰收基础，今年年初，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，组织开展小麦油菜春管指导活动，组派8个工作组，分赴河北、山西、江苏等16个冬小麦、冬油菜主产省，联合当地专家，深入一线、共同开展蹲点指导。

近期，农业农村部召开全国粮油大面积单产提升现场推进会，对粮油大面积单产提升工作再部署。相关负责人表示，要在良田、良种、良机、良法上下功夫，围绕科技支撑，因地制宜组织院士专家揭榜领办样板田、科技包县、下沉一线服务，完善科研成果评价和命题凝练机制，制定个性化技术服务清单，深入推进农技员进村包户联主体活动，为粮油作物大面积单产提升提供有力支撑。

(责编：郝帅、高雷)
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