人民网北京5月16日电 （方经纶）5月15日，工业和信息化部举行“推进科技服务业高质量发展”新闻发布会。工业和信息化部科技司司长魏巍在会上介绍，2024年，全国技术合同成交额达到6.8万亿元，同比增长11.2%，连续8年保持两位数增长，提前完成《“十四五”技术要素市场专项规划》确定的5万亿元目标。

据了解，科技服务业是运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展、科技成果高效率转化，向社会提供智力服务的新兴产业，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。魏巍介绍，近年来工业和信息化部会同相关部门推动科技服务业发展取得明显成效，可以用五个“更加”来概括。

一是政策体系更加完善。工业和信息化部会同相关部门制定了加快推进科技服务业高质量发展的实施意见，着力壮大服务主体，优化发展生态，提升服务能力，推动规模增长和质效提升。

二是产业规模更加壮大。2019年至2023年，规上科技服务业企业营收年均增长12.3%。2024年，全国技术合同成交额达到6.8万亿元，同比增长11.2%，连续8年保持两位数增长，提前完成《“十四五”技术要素市场专项规划》确定的5万亿元目标。

三是服务体系更加完备。2023年，全国科技服务法人单位211.8万个，形成类型多元、广泛覆盖的服务网络。截至目前，建成以3大技术交易所、12个国家技术转移区域中心、420家重点技术转移机构为支撑的技术转移体系。建设各类科技型企业孵化载体1.6万家，建成覆盖全国95%县级以上地区的孵化服务体系。金融有力赋能产业创新发展，国家产融合作平台助企融资突破1.1万亿元。

四是支撑作用更加增强。建成33家国家级制造业创新中心，指导地方建设316家省级制造业创新中心。截至2024年底，国家制造业创新中心突破行业关键共性技术672项，申请发明专利7077项，实现690项技术成果转化。此外，截至2024年底，各类孵化器累计孵化科技型企业超过30万家。

五是开放合作更加扩大。2024年，全国技术出口额同比增长8.8%，主要集中在生物医药、新能源、新材料等新兴领域；重点技术转移机构促成国际技术转移项目968项，总成交金额达181.6亿元。

魏巍指出，工业和信息化部将围绕“点、线、面、体”一体推进，“点”上，培育一批科技服务龙头企业；“线”上，提升全链条科技服务能力；“面”上，建设一批科技服务业集聚区；“体”上，构建科技服务业发展生态体系。

(责编：申佳平、高雷)

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