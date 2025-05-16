清晨的兰州水生态科普公园，绿草茵茵、鸟语花香，不少市民在这里晨练、散步。这座公园与黄河仅一路之隔，而在其地下，还“藏”着一座全地埋式污水处理厂——兰州七里河安宁污水处理厂。

“我们着眼服务黄河流域环境基础设施建设，融资支持七里河安宁污水处理厂改扩建项目。”国家开发银行甘肃分行客户三处客户经理常振文介绍，这座污水处理厂采用“活性污泥法+膜生物反应器”处理工艺，经过处理后排入黄河的尾水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

目前，七里河安宁污水处理厂已完成改扩建并投入运营，下一步还可向黄河兰州段南北两岸的皋兰山和白塔山绿化工程提供再生水，替换原来从黄河干流以及支流调蓄水库中调取的水，做到变废为宝、节水增绿，有力服务黄河流域生态保护和高质量发展。

今年以来，国开行落实《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》有关部署，立足职能定位，用好碳减排支持工具等政策，着力为绿色发展提供稳定中长期资金支持，助力美丽中国建设。1月至4月，国开行发放绿色贷款超过2500亿元，重点支持了绿色基础设施、清洁能源、生态保护和污染防治等领域。近年来，国开行绿色贷款在全部信贷资产中的占比不断提升。

金融东风“吹绿”基础设施。作为支持基础设施建设的主力银行，国开行将生态环保理念贯穿服务基础设施全生命周期，积极支持绿色交通、绿色建筑、重大水利工程等建设运营和升级改造，助力环境基础设施体系建设，全面支持污水、生活垃圾、固废、危废、医废收集处理处置及监测等设施建设，推动实现经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

在四川，国开行四川分行支持的四川省高速公路“绿电自给”工程项目（第一批）建设正酣。该项目利用九绵高速、雅康高速等14条高速公路沿线的收费站、管理处、服务区屋顶等区域建设分布式光伏电站，年发电量2333万千瓦时，并同步配置分布式储能装置。项目建成后，可基本实现日间发电量与高速公路沿线隧道、服务区日间用电量平衡，每年可减少二氧化碳排放9731吨。

信贷活水助推能源绿色低碳转型。国开行以“沙戈荒”新能源基地为重点，大力支持新型绿色低碳能源基地建设。同时，为清洁能源发展、新型储能技术创新、充电基础设施建设等提供中长期融资支持，助力优化能源结构，保障国家能源安全。

在新疆，国开行新疆分行以“前期贷款+中长期贷款”产品组合，支持华电木垒二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目稳步推进。该项目新建60万千瓦风电、40万千瓦光伏和10万千瓦/100万千瓦时二氧化碳压缩空气储能，建成后将助力当地进一步提高新能源消纳能力，缓解电网调峰压力。

在山西，国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂于2012年投产了两台60万千瓦超临界直接空冷发电机组，年发电量约50亿千瓦时。受限于当时的设计水平和工艺，机组煤耗较高。国开行山西分行积极对接客户需求，支持对这两台机组高中低压缸开展整体通流改造，降低供电煤耗，提高低负荷运行能力和安全性。据测算，改造完成后每年可节约标煤5.3万吨，减排二氧化碳13.1万吨、二氧化硫21.2吨、氮氧化物30.2吨，有效促进当地生态环境改善。

绿色金融守护蓝天碧水净土。国开行坚持系统设计、分类施策，大力支持长江、黄河等重点流域和区域的生态系统保护修复项目。探索生态产品价值实现机制、助力“两山”转化，支持推进生态环境导向的开发（EOD）模式和投融资模式创新。探索区域性环保建设项目金融支持模式，助力美丽中国先行示范项目落地。

向“美”而行，广州市正全面打造美丽中国城市样板。去年以来，在生态环境部指导下，国开行广东分行与地方政府相关部门密切对接，积极推动首批示范项目落地实施。目前，已实现对黄埔区岭头片区“美丽广州”示范项目的贷款发放，支持生态环境修复及城乡风貌提升、耕地提质增量和稻田改造提升，助力当地一体化解决河涌生态系统脆弱、农田生态系统退化、部分地区人居环境欠佳等问题。随着项目推进，岭头片区城乡生态环境明显改善，配套设施进一步完善，集中连片的千亩农田逐步建成，城绿共融的“现代桃花源”图景徐徐绘就。

绿色金融工具箱不断丰富。在加大信贷支持的同时，国开行积极探索创新绿色金融产品服务，不断提升综合金融服务质效。在甘肃，国开行甘肃分行日前发放首笔可持续发展挂钩贷款，用于支持酒泉市瓜州县7.87万亩高标准农田建设。这笔贷款将农田节水率与贷款利率优惠挂钩，促进发展节水灌溉，预计可实现年节水量不少于690万吨。同时，国开行还持续创新绿色金融债券产品，引导带动社会资金共同服务绿色发展。

下一步，国开行将深入贯彻党中央、国务院决策部署，立足职能定位做好绿色金融大文章，持续加强对绿色低碳循环发展重点领域的融资支持，进一步丰富完善绿色金融产品服务，有力支持经济社会发展全面绿色转型和美丽中国建设，为实现碳达峰碳中和目标作出积极贡献。

(责编：董童、李源)

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