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工银理财成功投资首批科技创新债券

2025年05月16日10:57 | 来源：新华网
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原标题：工银理财成功投资首批科技创新债券

　　5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》，同日中国银行间市场交易商协会发布《关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》，正式推出科技创新债券。

　　工银理财迅速响应，积极参与银行间市场首批科技创新债券发行。截至5月14日，已成功投资10只科技创新债券，涉及民营企业、地方国企及大型金融机构等多类型发债主体，募集资金将投向人工智能、集成电路、高端装备制造等科技创新领域。

　　工银理财相关负责人表示，该公司始终将科技创新作为理财资金配置的重点领域，积极助力做好“科技金融大文章”。2024年6月，该公司发布“科技金融债券指数”，截至年末投资科技金融相关债券余额居行业领先水平。

(责编：董童、李源)
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图解科技创新债券
　　
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