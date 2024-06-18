原标题：山西省打击非法集资专项行动工作专班召开全体会议

为切实发挥山西省打击非法集资专项行动工作专班职能，统筹协调我省打击非法集资专项行动有序有力推进，6月14日，省委金融办组织召开山西省打击非法集资专项行动工作专班全体会议，研究审议专项行动工作专班工作制度、工作信息管理办法、专项行动督导办法，对下一阶段工作进行安排部署。工作专班负责人、省委金融办副主任张永胜出席会议并讲话，省打击非法集资专项行动工作专班全体人员参加会议。

会议强调

1、要切实尽到专班职责

充分认识开展专项行动的重要性和必要性，增强从事专班工作的责任感和使命感，切实提高做好专班工作的思想认识，增强做好专班工作的机遇感和光荣感，立足“统筹协调、互联互通、宣传引导、指挥调度、调研督导”五项职责，躬身入局，主动作为，做到专人专班专办。

2、切实做出专班亮点

要在抓创新，求实效，出亮点上下功夫，做到“运行管理有规范、沟通交流有平台、工作调度有计划、指导督促有机制、履职表现有反馈”，充分体现工作专班的亮点和特色。

3、要切实发挥专班作用

发挥好专班“司令部”“参谋部”作用，强化统筹协作与服务意识，要在谋划工作上有思路、推动任务落实上有举措、解决疑难杂症上有高招、维护大局稳定上有预案，为专项行动任务的落地落实落细提供有力的组织保障。

4、要切实体现专班成效

坚持目标导向与结果导向相统一，推进过程与推进质效相统一，将人民群众有无明显的获得感作为检验工作的关键，将“清隐患、减存量、遏增量、强打击、妥处置”作为检验工作的标尺，确保专项行动取得可圈可点、可计可量、可视可检的工作质效。

会议要求

近期要重点做好以下六方面工作

1.建立工作专班人员轮值制度，轮值人员在轮值期间负责统筹安排专班全面工作，重大问题或情况及时向省委金融办报告。

2.进一步完善工作专班制度体系，确保任务有人管、工作有人干，做到“有事必应、有诺必践”。

3.建立与行业主管部门的会商制度，以消除存量隐患为重点，推动各行业领域的专项行动走深走实。

4.督促各市各部门开展好本地区、本领域防范非法集资宣传月活动，持续提升人民群众的风险防范意识和识别能力。

5.督促各市各部门落实好“动员部署”和“风险排查”两个阶段的工作要求，充分发挥现有平台作用，切实提升风险监测效能，努力做到“打早打小”。

6.切实做好上下左右的工作沟通交流，强化工作信息报送，及时掌握各地工作进展，推动专项行动有序有力开展。

(责编：曹淼、李源)

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