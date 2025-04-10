原标题：重庆公开征集防范和打击非法金融活动LOGO

4月9日，重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室正式启动“重庆市防范和打击非法金融活动LOGO征集”活动，面向社会公开征集创意设计作品，打造具有重庆辨识度的防范和打击非法金融活动的“形象大使”。

根据活动时间安排，4月9日至5月28日为作品征集阶段，5月29日至6月3日为内部初筛阶段，6月4日至6月7日为公众投票阶段，6月8日至6月12日为终审确定阶段。最终，将评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖6名、最佳人气奖20名、优秀组织奖若干。6月15日，主办方将正式公布结果。最终被选定的标识将广泛应用于重庆市防范和打击非法金融活动的宣传场景。

本次征集活动的投稿通道将在“新重庆”客户端、“重庆金融安全卫士”微信公众号同步开设。

本次征集活动对LOGO设计有要求：需体现“防范和打击非法金融活动”核心主题，融合重庆地域特色，如长江、山城、地标建筑等元素；突出警示性、权威性与公益性，传递安全、警惕、法治的视觉感受；避免使用敏感或易引发歧义的符号，如人民币符号、刀剑等。（新重庆-重庆日报记者 黄光红）

(责编：董童、李源)

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