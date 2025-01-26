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守护群众“钱袋子” 陕西多元施策让金融乱象无处遁形

2025年01月26日10:37 | 来源：新华网
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原标题：守护群众“钱袋子” 陕西多元施策让金融乱象无处遁形

　　“现在银行利率太低了，我有一个投资理财平台，高额收益、稳赚不赔。”“您好，我们是全球区块链研发中心，最近推出‘科技币’，低风险、高收益，买到即赚到。”……岁末年初，非法集资等非法金融活动高发，一些不法分子打着各种金融创新的旗号招摇撞骗，严重危害社会经济秩序和个人财产安全。

　　“我们将持续把防风险作为工作的重中之重，完善防范化解金融风险领域各项机制，加强风险识别前瞻性和有效性，做好打击非法集资专项行动等工作，牢牢守住金融安全底线。”陕西省防范和打击非法金融活动工作领导小组办公室（以下简称“陕西省打非办”）相关负责人表示。

　　2024年，在全国统一部署下，陕西率先完成打击非法金融活动议事协调机制建设，深入开展为期两年的打击非法集资专项行动，推进落实《防范和处置非法集资条例》。自全省打击非法集资专项行动开展以来，陕西省打非办共计对35条涉非风险进行了行政处置，约谈风险企业相关人员共计76次，清退金额500余万元。重点对养老、投资理财、信息咨询、财富管理、金融服务等类金融企业进行检查，有效降低了非法集资风险。

　　紧盯重点领域 推进各类专项整治取得成效

　　为落实防范和打击非法金融活动部际联席会议要求，坚持“管合法更要管非法”，落实金融监管全覆盖要求，2024年陕西省打非办紧盯第三方财富管理、各类交易场所、私募基金等金融活动重点风险领域，开展专项非法金融活动整治。

　　陕西省打非办起草印发《陕西省第三方财富管理公司风险专项整治工作实施方案》，会同陕西省市场监管局对名称或经营范围含“财富管理”“财富投资管理”等字样的相关经营主体信息进行全面梳理核对，督促引导相关企业注销、更名、调整经营范围，尽快推动第三方财富管理风险全面出清。

　　2024年4月，陕西省西安市在全国首批发布“金交所”关闭出清名单，至此陕西5家金交所已全部完成关闭、转型。私募基金风险专项整治以来，陕西省打非办会同陕西证监局大力整治“伪私募”，对170家名称中含有私募字样的企业实现“工商出清”，有效净化了市场环境。

　　常态化开展防非宣传 案件体量连续下降

　　将防范非法集资融入日常生活，让警惕意识在大众心间生根发芽，2024年陕西各地因地制宜开展常态化防范非法集资宣传教育活动。聚焦重点人群、围绕重要节点，构建多层次、广覆盖、立体化的防范非法集资宣传教育“大格局”。在2024年防范非法集资宣传月系列宣传活动中，全省陆续开展9项重点活动，覆盖式开展防范非法集资、防范养老诈骗等主题宣传，累计举办活动6321场次，吸引参与群众人数212万余人次。在第四届全国防非达人大通关答题赛活动中陕西排名位列全国第一，选报3部防非宣传作品在全国防范非法集资短视频大赛中荣获优秀作品奖，陕西省打非办连续3年获评优秀组织单位。

　　在各市区、各部门的共同努力下，积极稳妥化解非法集资风险，有效遏制增量、有序化解存量、有力管控变量，非法集资案件高发、频发势头得到有效遏制，全省非法集资新发案件数量、涉及金额、参与人数连续5年下降。此外，陕西印发了《关于开展全省重点非法集资存量案件督办处置工作的通知》，严格落实“一案一策一专班”“领导包案”等制度，依法加快案件有效化解，推动案件结案销号，部分大案要案经过省市两级多年的努力，顺利完成了涉案资产清退工作。

　　加强风险监测排查 高风险预警任务办结率100%

　　防患非法金融活动风险于未然，陕西省打非办依托陕西省非法金融活动监测预警平台早预警、早防控，2024年向各市区下发风险任务257件、受理办结率95.11%，其中高风险预警任务8件，办结率为100%。对国家平台推送及报送风险线索20条实现更新反馈、任务清零。

　　各市区充分发挥网格化机制和基层力量，累计排查处置680余条涉非风险。同时，坚持“管行业必须管风险”，各行业主管部门、金融机构等履行职能职责，对监测到的70余条风险线索及时移交公安司法等相关部门，形成“一处涉非、处处预警”的防范格局。

　　前移风险防范关口，及时阻断非法金融活动传播路径，建立健全监测预警体系……2025年陕西省打非办将进一步加强组织领导，建立健全工作体制机制。紧盯民间投融资中介、第三方财富管理、私募基金、养老等重点领域。进一步拓展宣传阵地，优化传播内容、创新传播方式，营造全省防范抵制非法集资的浓厚氛围，全力维护陕西金融安全和社会大局稳定。

(责编：曹淼、李源)
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