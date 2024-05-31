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筑牢金融风险防控“防火墙” 湖南部署开展打击非法集资专项行动

2024年05月31日17:42 | 来源：湖南金融
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原标题：筑牢金融风险防控“防火墙” 湖南部署开展打击非法集资专项行动

为进一步加强打击和防范非法集资工作力度，坚决遏制非法集资风险扩散蔓延势头，守好人民群众“钱袋子”，近期，根据处置非法集资部际联席会议部署要求，省委金融办制定并下发实施方案，在全省范围内部署开展打击非法集资专项行动。

本次专项行动的整治重点领域包括民间投融资中介、第三方财富管理、伪私募、伪金交所、金融领域非法中介、理财等投融资领域，养老、涉农、商贸服务等传统领域，虚拟货币、区块链等新兴领域，以及打着产登公司、拍卖公司等幌子的非法集资活动。

专项行动从2024年5月开始，到2025年年底结束，分为部署发动、风险排查、打击处置、建章立制、巩固提高等5个阶段。方案要求，全省各地要将打击处置工作贯穿专项行动始终，坚持边查边打、边整边打，推动常态化风险排查与专项整治、打击处置同部署、齐推进，及时立案查处掌握的风险线索，全面推进非法集资风险线索行政处置、刑事打击和存量案件处置，有序出清重大风险隐患，查处一批大案要案，惩处一批违法分子。

专项行动期间，主要抓好10项重点任务。包括开展大排查大起底、发挥基层治理作用、强化资金监测识别、发动群众举报“吹哨”、深入研判科学分类、行政处置“打早打小”、刑事打击有力“亮剑”、压茬推进存案化解、用心用情做好信访工作和广泛开展宣传教育。

省委金融办提醒全省人民群众，非法集资危害大，谨慎防范勿中招。如发现涉嫌非法集资活动的线索，请及时进行举报。

防非处非举报热线：

湖南省：0731-85198110

长沙市：0731-12345、0731-88643217

湘潭市：0731-12345

株洲市：0731-28680759

岳阳市：0730-8880311

衡阳市：0734-8800393

邵阳市：0739-5360261

益阳市：0737-6205397

常德市：0736-7256080

娄底市：0738-8231027

怀化市：0745-2711667

郴州市：0735-2368760

永州市：0746-8368738

湘西自治州：0743-2251230

张家界市：0744-8387876

（来源：新湖南）

(责编：董童、李源)
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