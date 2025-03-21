原标题：2025全球南方金融家论坛发布北京共识

正在北京举行的2025全球南方金融家论坛，20日发布《全球南方金融家2025北京共识》。

共识说，与会代表以“融金聚智 点亮南方”为主题，探讨全球南方国家金融业面临的机遇与挑战，共商全球南方金融业在促进国际金融体系改革、推动全球治理变革中发挥的作用，共绘全球南方金融合作新蓝图，为世界和平与发展作出更多“南方贡献”。

与会代表认为，南南合作有助于金融互联共通。全球南方金融业应坚持发展优先，推动建立南南金融合作机制，通过联合研究、项目共建、风险共担等方式，充分释放市场活力，寻求多方合作着力点，为跨境贸易和投资创造有利环境，促进团结协作，实现互利共赢。

共识说，全球南方金融业应携手支持金融互助共享。秉持普惠包容理念，加大对基础设施、粮食安全、公共卫生等领域的资金支持，降低全球南方国家数字金融服务门槛，建立跨境支付清算新体系，打击非法金融活动，保障金融消费者权益，促进公平和可持续增长。

与会代表认为，全球南方金融业应致力于维护全球金融稳定。坚持公正高效，创新协同机制，通过知识共享、人才培训、技术援助等，提升全球南方国家金融监管、市场运营等水平，缩小南北金融发展鸿沟，倡导更加公正、平等、包容的国际金融新秩序。

共识说，全球南方金融业应共同促进经济绿色转型。发展绿色金融，深化绿色合作，探索开发适应发展中国家国情的绿色金融产品，建立气候风险预警与共担机制，携手应对气候变化挑战，推动经济绿色低碳升级，实现人与自然和谐共生。

与会代表希望，全球南方金融业持续深化开放合作，以实际行动构建合作、稳定、开放、创新、生态友好的世界经济新格局。

共识说，与会代表相信，本次全球南方金融家论坛将拓展交流互鉴，推动金融文化繁荣，助推全球南方国家开展形式多样的金融交流合作，探索打造常态化金融文化交流互鉴平台，为推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化注入强大动能，开辟全球南方发展繁荣新前景，书写构建人类命运共同体新篇章。

2025全球南方金融家论坛旨在为全球南方国家金融界搭建交流平台，共同探索符合全球南方发展需求的金融发展模式。本次论坛于19日开幕，来自30多个国家和地区的代表出席。论坛由新华社品牌工作办公室、中国经济信息社、中国证券报社、上海证券报社、经济参考报社、中国财富传媒集团及国家金融信息大厦主办。（记者李延霞、张千千）

(责编：曹淼、李源)

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