一季度

新华社北京5月16日电（记者张辛欣、周圆）工业和信息化部16日发布数据显示，一季度，数字产业实现业务收入8.5万亿元，同比增长9.4%，增速较上年同期提升4.4个百分点。其中，制造业和服务业部分分别增长10.4%和8.2%，数字“赋能”效果明显。

截至3月底，中国已建成5G基站439.5万个，通信网络加快向5G-A演进升级，全国86个城市启动万兆光网试点部署。中国累计建成5G虚拟专网5.8万个，广泛覆盖工业、港口、能源等重点应用场景，数字基础设施持续优化升级。

此外，数字产业重点行业运行平稳。一季度，电子信息制造持续回升向好，规模以上计算机通信和其他电子设备制造业增加值同比增长11.5%，高于同期工业5个百分点，在人工智能、云平台等新兴业务拉动下，软件业完成业务收入3.1万亿元，同比增长10.6%。

(责编：卫嘉、白宇)

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