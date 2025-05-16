人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）近年来，我国在5G、AI、物联网、大数据、VR等领域持续发力，促进措施接续出台，进一步丰富拓展5G应用场景，带来更加便捷、高效和智能的生活方式。5月15日国际家庭日期间，中国移动在北京发布"移动爱家计划"，通过智能化设备和应用，助力家庭生活品质进一步提升。

在“未来家样板间”，灵犀智能体唤起爱家至臻影院解锁4K超高清视听体验；爱家光网（FTTR）技术则将光纤直接铺设到每个房间，搭配Wi-Fi 7技术，让消费者在任何角落都能享受到高速、稳定、低延迟的家庭网络体验……

据介绍，该计划构建“1+5+3”家庭融合运营新体系。其中，“1站式”全家消费管理，通过一键免费组建专属家庭群组，查询父母的话费账单、孩子的流量使用、全家的宽带状态等信息；“5类共享”重构一人买单全家享的智慧生活公式，让“设备+语音流量+群组业务+应用+权益”共享；“3重回馈”则让科技服务具有烟火气。

“我们联合生态伙伴打造了一个个‘现象级产品’，从2G时代的打电话、发短信、选彩铃到5G时代的新通话、云智算、数智生活等，实现了从满足需求到创造需求、引领需求的跨越。”中国移动副总经理张冬表示，要充分发挥品牌在网、云、智、算方面的资源禀赋优势，实现更快速率、更低时延、更多连接的网络服务；更智能、更便捷、更高效的应用服务。

(责编：郭思邈、高雷)

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