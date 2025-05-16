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业界：推进中文域名应用场景创新 助力实数融合走深走实

2025年05月16日19:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者黄盛）自2000年我国推出全球首个中文域名试验系统以来，中文域名已走过25年历程，并从技术探索到规模化示范应用，实现了跨越式发展。5月15日，在第八届中文域名创新应用论坛上，各界代表探讨了AI时代中文域名应用创新、知识产权保护、应用环境完善和普及推广等话题，并提出了一系列新观点、新思路。

工信部信息通信科技委常务副主任兼秘书长、中国互联网协会互联网基础资源工作委员会主任委员韩夏表示，中文域名作为互联网基础资源的重要组成部分，是构建网络空间、文化自信的关键载体。“十四五”国家信息化规划将中文域名纳入国家信息化发展重点任务，工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》提出“进一步推动中文域名的推广应用”。这些政策部署为行业发展指明了方向，提供了遵循。

中国互联网协会副理事长、常务副秘书长陈家春分析说，作为数字经济的重要基石，域名、IP地址等互联网基础资源在支撑国家战略实施中发挥着关键的作用，中文域名作为基础资源的一个重要组成部分，近年来在创新发展和注册应用方面都取得了积极进展。推广中文域名不仅将为中文用户提供更加便捷的网络访问方式，拓展中华文化传承与传播新空间，还将为企业数字化转型升级提供有力支撑。

中国互联网络信息中心副主任汪立东认为，中文域名的发展可以提升互联网基础资源的自主可控能力，助力中华文化在数字空间的传承创新。各界可以在推动中文域名在服务数字经济，赋能实体经济中发挥更大作用，为构建自主可控的网络生态贡献力量。

中国互联网络信息中心基础业务所副所长张虹建议，从业机构携手继续推动中文域名广泛深入的传播，让更多企业和公众了解和使用中文域名；树立中文域名典型应用示范，营造中文域名应用场景，打造行业应用新标杆；持续中文域名技术研究与创新，完善国家相关标准落地，促进互联网应用支持中文域名技术更新；持续推动中文域名普遍适用，构建中文域名良性生态，促进中文域名稳步增长。

互联网域名系统国家地方联合工程研究中心主任毛伟提到，中文域名注册数量继续领跑全球，全球一共97个IDN gTLD，中文gTLD数量57个，注册量排第一的是“.网址”。从中文域名续费率情况比较来看，中文域名续费率比新gTLD要高，体现出用户对中文域名重视度和使用率较高。

.网址注册管理机构总经理惠祥龙认为，AI时代，中文域名知识产权的重要性日益凸显，企业中文.网址注册保护，已不再是可选项，而是必选项。中文.网址匹配自然语言，已升级为AI搜索核心排序指标。企业应用推广中文.网址，一是强化AI语义识别，提升品牌识别效率，捕获精准流量，提升转化率；二是AI多端分发，打造全域流量分发矩阵，突破传播层级壁垒；三是借力AI多语言适配优势，低成本覆盖海内外中文用户，实现中文市场全球化布局。

有业内人士表示，域名等基础资源是互联网创新应用的起点，是数字经济发展的基础之一。建议整合各方资源，鼓励中文域名应用场景创新，夯实互联网基础设施的建设，推进实数融合走深走实。

(责编：郭思邈、高雷)
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