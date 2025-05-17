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城市新版“全面体检”套餐推出——

更好激发城市活力（锐财经）

本报记者 李 婕
2025年05月17日04:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　山东省东营市积极推进公园城市建设，因地制宜打造各类公园、游园及各类绿道绿地，形成了一批各具特色、形态各异的生态氧吧。图为东营体育公园。
　　刘智峰摄（人民视觉）

　　5月16日，2025版《国土空间规划城市体检评估规程》正式发布。城市“体检”评估将迎来哪些变化？在自然资源部5月16日举行的新闻发布会上，有关负责人对此进行解读，并介绍发挥国土空间规划引领作用、推动城市高质量发展有关情况。

　　引导城市及时补齐短板

　　据介绍，2025版《国土空间规划城市体检评估规程》重点围绕提高城市的宜居性、韧性和智慧水平，调整完善了评估指标和评估重点。比如设置了“都市圈1小时人口覆盖率”等具体指标，引导大中小城市和小城镇协调发展，集约紧凑布局。

　　2021年6月，自然资源部印发行业标准《国土空间规划城市体检评估规程》，在全国确立国土空间规划城市体检评估制度。新版规程在此基础上进行了修订。“增强国土空间规划的适应性，更好地保障经济社会高质量发展，激发城市活力，推动人民城市建设，是规划体检评估工作的重要使命。”自然资源部国土空间规划局副局长李亮说。

　　据介绍，新版规程把城市安全韧性摆在更加突出的位置。例如，增设“蓄滞洪区和城镇开发边界重叠面积”指标，引导城镇科学布局，减少灾害损失；增设“城区范围及周边20公里农用地面积”指标，引导在城市近郊加强“米袋子”“菜篮子”等基地建设，提高极端条件下粮食自给能力。

　　更加关注人民群众的实际感受。比如，把“15分钟社区生活圈”评估提级为各城市的必选动作，分项对中小学、养老设施、文体设施、卫生服务设施、菜市场（生鲜超市）和足球场地等步行5分钟或15分钟覆盖情况，以及通勤时间、人均公园绿地、自然文化遗产数量等开展定期体检评估，引导城市及时补齐短板，促进各类设施供给充分、布局优化。

　　李亮表示，从今年开始，还要求把规划实施的年度“体检报告”逐步与综合供地计划编制和自然资源领域的示范创建、改革试点单位的确定等挂钩，加强城市国土空间绩效考核。

　　促进国土空间布局优化

　　自然资源部总规划师张兵介绍，近年来，自然资源部着力推进国土空间规划体系构建，“多规合一”国土空间规划体系已基本形成。

　　——落实国家重大战略，促进国土空间布局优化，全面助力高质量发展。

　　张兵表示，我国首部“多规合一”的国家级国土空间规划已编制完成。《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》对全国国土空间开发保护作出全局安排。目前长江经济带—长江流域、京津冀、黄河流域的国土空间规划已获国务院批复实施，长三角、成渝地区双城经济圈的国土空间规划已进入报批阶段，中部地区等区域的正在加快编制。部分超大特大城市正在结合实际开展都市圈国土空间规划编制，促进大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局。

　　——持续完善规划编制审批和实施监督，让国土空间开发保护“一张蓝图”落地见效。

　　据介绍，全国省市县国土空间总体规划已基本批复完成，进入全面实施阶段。“我们正在探索存量地区、新区、乡村地区、自然保护地、海域海岛等不同类型不同地区的详细规划，特别是城市存量空间盘活优化的详细规划编制方法，加强规划与土地政策融合创新，服务城市更新实施运营维护，更好适应市场环境的需要。”张兵说。

　　高水平规划护航城市发展

　　上海打造“15分钟生活圈”，成都探索公园城市，杭州建设全龄友好城市……各地正开展丰富的规划实践，助力经济社会高质量发展。

　　有的发挥规划引领作用，推动城乡融合发展。

　　作为常住人口超2100万的超大城市，成都约80%地域为乡村地区，“大城市带大农村”特征明显，存在镇村规模小、空间布局散、聚集能力弱等现实问题。成都市规划和自然资源局局长杨伟介绍，成都强化规划引领，打破城乡二元结构，编制中心城区、城市新区与县市新城结对联动规划，通过市县两级联动、县镇两级支撑，实现跨区域优势互补、合作共赢。

　　有的加强规划和土地政策融合，推动存量空间盘活。

　　“我们以详细规划为抓手，重点选取那些与当前经济社会发展不相适应的区域，划定改造单元，按照城市功能提升、城区面貌改善、设施配套完善各方面的要求，进行重新规划，对原有的用地功能和空间布局进行优化，支撑城市高质量可持续发展。”深圳市规划和自然资源局副局长孔繁昌举例，南头古城的微改造，在保留原来瓮城格局的基础上激活内在的文化底蕴，已经成为深圳文化传承的“新名片”。

　　“我们将以高水平规划护航城市高质量发展，实现城市让人民生活更美好，规划让城市发展更优质。”张兵说。

(责编：卫嘉、白宇)
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