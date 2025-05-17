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十五项举措支持加快构建科技金融体制

2025年05月17日04:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月16日电（记者徐佩玉）5月15日，中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。

　　会议认为，近年来金融和科技部门通力协作，加强制度和市场体系建设，在债权、股权、保险等方面取得长足进步，科技金融服务的多样性和支持强度明显提升。科技贷款持续保持较高增速，股票市场、债券市场支持科技创新的力度加大，私募股权投资和创业投资服务质效提升，科技保险服务模式不断优化，科创属性评价、融资对接、风险分担等配套政策逐步健全。科创金融改革试验区建设有序推进，涌现出一批可复制推广的经验做法。

　　5月14日，科技部、中国人民银行等7部门联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，推出15项科技金融政策举措，从创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险、财政政策、央地联合和生态建设7个方面强化部署，将推动更多金融资源进入科技创新领域各环节，引导更多金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

　　发挥创业投资支持科技创新生力军作用。文件提出设立“国家创业投资引导基金”，发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。拓宽创业投资资金来源，支持创业投资机构、产业投资机构发债融资，拓宽直接融资渠道。

　　发挥货币信贷支持科技创新的重要作用。文件提出优化支持科技创新的结构性货币政策工具，发挥科技创新和技术改造再贷款等引导作用，鼓励有条件的银行探索较长周期的科技创新贷款内部绩效考核方案等。

　　发挥资本市场支持科技创新的关键枢纽作用。文件提出集中力量支持重大科技攻关，优先支持取得关键核心技术突破的科技型企业上市融资。健全债券市场服务科技创新的支持机制，建立债券市场“科技板”，丰富银行间债券市场科技创新债券产品，加大对科技型企业、创业投资机构和金融机构等发行科技创新债券的支持力度。

　　此外，文件还明确，发挥科技保险支持创新的减震器和稳定器作用，探索以共保体方式开展重点领域科技保险风险保障，鼓励险资参与国家重大科技任务等。在央地联合方面，文件提出在全国范围内推广“创新积分制”，鼓励金融机构运用创新积分更好了解企业创新能力，拓展创新积分在金融领域的应用场景。推动北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心和成渝地区、武汉、西安等区域科技创新中心开展科技金融先行先试。在生态建设方面，文件提出支持外商投资境内科技型企业，提高外资在华开展股权投资、创业投资便利性等举措。

(责编：卫嘉、白宇)
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