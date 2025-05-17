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前四月，全国技术合同成交额一点六万亿元——

加快培育全国一体化技术市场

本报记者 王俊岭
2025年05月17日04:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　技术市场是五大要素市场之一，其发展水平影响科技创新和产业创新融合效果。在5月15日工业和信息化部举行的“推进科技服务业高质量发展”新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心主任吕先志说，从今年1到4月份数据看，全国共登记技术合同22.8万项，合同成交额1.6万亿元，同比增长13.3%，继续保持良好态势。

　　据介绍，2019年至2023年，中国规上科技服务业企业营收年均增长12.3%。2024年，全国技术合同成交额达到6.8万亿元，同比增长11.2%，连续8年保持两位数增长，提前完成《“十四五”技术要素市场专项规划》确定的5万亿元目标。

　　“2024年，全国技术出口额同比增长8.8%，主要集中在生物医药、新能源、新材料等新兴领域；重点技术转移机构促成国际技术转移项目968项，总成交金额达181.6亿元。”工业和信息化部科技司司长魏巍说，中国坚持深化开放合作，跨国科技服务网络不断拓展。中国科技型企业孵化器在全球50多个国家和地区布局，一批国际知名孵化器在国内设立分支机构，构建起链接全球的孵化网络。

　　中国科技服务业经过多年的快速发展，已经到了量的快速增长和质的有效提升并举的发展阶段。但是，各地技术市场仍然存在不互通的问题，比如三大技术交易所的技术交易规则尚未实现统一，将影响到技术跨区域流动。

　　如何解决这些问题？

　　吕先志说，将加快培育全国一体化的技术市场，通过统一技术市场制度、规则和监管，打破传统技术市场的区域壁垒和市场准入限制，整合分散的技术资源、平台和服务，形成一个互联互通、高效协同的技术交易生态系统，推动创新成果的快速转化和跨区域、跨领域应用。

　　完善制度体系。推动完善技术权益登记、交易标准、产权保护等技术市场基础制度，促进技术市场规范有序高效运行。修订发布技术合同认定登记管理办法和登记规则，提升技术合同登记质量。

　　搭建平台载体。建好国家统一技术交易服务平台，加快构建统一技术交易规则体系，形成集技术合同登记、成果价值评估、供需智能匹配、在线交易结算等功能于一体的智慧交易平台，为一体化技术市场搭建数字底座和功能底座。

　　强化服务支撑。构建“机构+标准+人才”三位一体的服务支撑体系。大力发展技术转移、技术推广、科技咨询、科技传媒等科技中介机构。制定技术转移机构等服务主体的相关标准，规范服务流程和评价体系，提升科技中介机构服务能力。加强技术转移人才培养基地建设，聚焦重点产业建设技术经理人队伍。

　　“我们将培育全国统一、互联互通的技术交易大市场，推动技术全国流动、跨区交易，持续壮大技术市场规模。”吕先志说。

(责编：卫嘉、白宇)
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