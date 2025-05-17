全国离境退税工作推进会举行
2025年05月17日04:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月16日电（记者王俊岭）记者从商务部了解到，5月15日，全国优化离境退税政策扩大入境消费工作推进会在京举行。会议深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，交流离境退税工作经验做法，部署下一步重点工作。
会议指出，发展离境退税是大力提振消费的重要抓手，是应对外部冲击的重要举措，是扩大高水平对外开放的重要途径。各地商务主管部门要积极会同相关部门，加快推进扩商店、增商品、优服务工作，着力提高退税商店覆盖面，提升退税商品吸引力，增强境外旅客获得感，扩大入境消费，为大力提振消费、推动经济持续回升向好作出积极贡献。要抓紧完善工作机制，加强部门协同，广泛凝聚合力，强化数据赋能，创新工作举措，推动离境退税政策加快落实落地。
(责编：卫嘉、白宇)
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