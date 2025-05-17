支持发展服务消费重点领域和养老产业

本报北京5月16日电（记者徐佩玉）中国人民银行日前发布消息，设立5000亿元服务消费与养老再贷款，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。

记者了解到，为扩大服务消费供给、提振服务消费需求，中国人民银行近日印发关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知，明确服务消费与养老再贷款的额度为5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。

据介绍，服务消费与养老再贷款的发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构，以及北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等5家属于系统重要性金融机构的城市商业银行。政策执行至2027年末。

26家金融机构根据经营主体申请，按照风险自担的原则，自主决策是否发放贷款及贷款发放条件。对于符合政策支持领域的贷款，26家金融机构可按照贷款本金的100%，按季向中国人民银行申请再贷款，并对报送贷款信息的真实性负责。中国人民银行根据金融机构报送的申请，按照相关政策规定向金融机构发放再贷款，加强事后核查和监督管理。

(责编：卫嘉、白宇)

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