中国铁塔深化资源共享、加速数字转型、织密惠民网络——

本报记者 王 政

山西朔州市的首条高铁——集大原高铁于2024年12月31日开通运营。中国铁塔公司的工程建设人员将电信、移动、联通的4G、5G网络建设需求整合成一套共享方案，与铁路主体工程“同步规划、同步设计、同步施工”。在传输杆路、铁塔、机房、引电等通信行业资源100%共建共享的基础上，还跨行业共享铁路管道、槽道、洞室等资源，仅用4个月就实现山西段全线426座基站、18.49公里隧道和5.6万平方米的5座高铁车站信号全覆盖。

“作为党的十八大后成立的新央企、通信基础设施建设运营的国家队、5G新基建主力军，中国铁塔股份有限公司深入贯彻落实习近平总书记关于国资国企工作的重要指示精神，把服务支撑网络强国、数字中国战略落地作为公司最大的政治责任。”中国铁塔党委书记、董事长张志勇表示。

共建共享

2014年，中国铁塔公司成立。当时，中国通信行业正处在由3G向4G跨越时期，基站重复建设现象普遍，在有的地方，不同通信公司的基站甚至相隔不足百米。

4G时代，中国铁塔协同电信运营商开启了第一次“共享革命”——统筹资源、统一建设，能共享不新建、能共建不独建。2015年5月，辽宁大连地铁2号线公用通信网覆盖项目开通运营。这是中国铁塔承建的首个大型轨道类通信覆盖项目。工程建设仅用45天，建设成本节约50%，节省投资超2000万元。但行业内移动通信基础设施的资源整合，仍是“物理共享”的初级阶段。

2017年，4G建设如火如荼，5G已在试验阶段。5G频率高、站址密，如何更好服务行业建设发展？中国铁塔提出“社会塔”与“通信塔”双向开放共享，充分利用社会塔杆资源来建基站，同时开放通信塔资源为社会各方提供服务。此后，一处处电力塔、路灯杆、监控杆变为基站，建网速度显著提升。

10年间，共建共享从“被动整合”走向“主动创造”。2024年，北京城市副中心启动6G试验网建设时，中国铁塔已能通过数字孪生平台，调用路灯杆、广告牌、交通信号杆等储备站址资源，“铁塔”的智慧共享生态已然成形。

超95%的5G建设项目通过共享已有的通信塔、路灯杆、监控杆等存量资源实现，不仅提升了5G建设的速度，也降低了网络建设成本。截至去年底，中国铁塔累计承建5G基站超276万个，室内分布系统覆盖面积超126亿平方米，覆盖高铁、地铁里程超4.4万公里。新建铁塔共享率从14.3%大幅提升到85%，相当于少建新塔120万座，节约土地6.8万亩，节省行业投资超2100亿元，节约运营费用超1600亿元，减少碳排放超3100万吨。

转型升级

云南洱海艳阳高照，野鸭在清澈的湖水中嬉戏，来自各地的游客在水边驻足拍照。

一张由1211路摄像头、两架无人机配合大数据、人工智能算法共同搭建的“天网”，正“7×24小时”守护着洱海这片生态净土。

“以前，预警响应速度慢，洱海区域夜间执法困难，违法捕鱼情形时有发生。”大理市洱海管理局局长杨国勋说，铁塔公司支撑建设的“苍山洱海（湿地）一体化智能监管系统”运行以来，发现并截获疑似违法捕捞案例165起，排污等违法违规行为也大幅减少。

自2019年起，立足超210万铁塔站址的资源禀赋，中国铁塔着力推进“一塔多用”，“通信塔”向“数字塔”升级。通信塔上加装高清摄像机、雷达、传感器，结合人工智能算法和全国统一平台，变为数字塔，通信机房变为数据机房，以“铁塔+大数据+人工智能+边缘计算”，为各行业装上“千里眼”“顺风耳”“智慧脑”，在耕地保护、河湖监测等工作中发挥重要作用。截至去年底，中国铁塔已将23万座通信塔升级为数字塔，助力数字中国建设。

中国铁塔不断加快科技创新，基于中高点位丰富场景的独特优势，强化中高点位场景的算法研发，可提供超350个中高点位算法，持续服务8500多个人工智能分析场景，有些算法已达到领先水平。去年11月，中国铁塔发布了数据参数达到180亿的空间治理行业大模型——“经纬大模型”，助推空间治理数智化产业升级。

“现在的铁塔跟过去最大的不同，就是它不仅是‘通信塔’，还是智能传感器的集成体，是‘数字塔’，是重要的数字基础设施，对经济社会数字化发展、数智化转型起到重要的支撑作用。”张志勇表示，中国铁塔因共享而生、因共享而兴，更要因共享而成，“我们将进一步深化共享合作，把行业大模型的价值发挥到最大。”

民生之责

深夜1点，昆玉河铁路红河段沿线的56个隧道里热火朝天。中国铁塔的公网覆盖工程建设人员，正利用铁路运行难得的“天窗”期，实施5G漏缆架设作业。

“作为泛亚铁路东线中国段，正线全长245公里的昆玉河铁路红河段2014年通车。为让广大乘客用上5G网络，由铁塔公司承建，移动、电信、联通公司共建共享的公网覆盖工程，克服‘天窗’期短、隧道返潮等难题加紧施工，将于2025年上半年完成全部建设任务。”中国铁塔红河州分公司总经理张期者说。

昆玉河铁路公网覆盖，是中国铁塔电信普遍服务基站建设十年攻坚、铺就网络强国“普惠之路”的一个缩影。从雪域高原到戈壁荒漠，从深山村落到边疆海岛，中国铁塔十年如一日，让通信信号跨越山海，让数字红利惠及民生。

在四川雅安青衣江畔，一座20米高的通信塔，塔身加挂5G天线，塔基搭载通信机房，而塔旁矗立的智能换电柜，成为300余名外卖骑手的“能量补给站”。外卖骑手穆师傅熟练扫码开柜，10秒完成电动车电池更换，“包月300元无限换电。”

为解决外卖骑手等群体充电难、充电慢且不安全的问题，中国铁塔将基站的电力保障能力向社会延伸，提供低速电动车换电服务。已在超320个城市部署换电网点7.6万个，每天为130万新就业形态劳动者提供超200万次换电服务，累计换电超19亿次。

通过共享，中国铁塔正将资源禀赋转化为更多民生福祉：在电信普遍服务领域投入85亿元，建设电普基站超7万座，助力实现行政村以上网络100%通达；换电业务累计减少碳排放330万吨，相当于种植1.5亿棵树。

张志勇表示，中国铁塔将坚定履行建设网络强国和数字中国、服务国计民生的使命责任，持续深化共享，推进数字信息基础设施建设，为积极赋能数字经济高质量发展贡献力量。

《 人民日报 》（ 2025年05月17日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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