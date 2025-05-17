参与质量认证提升行动的小微企业去年销售额平均增长14.2%

本报记者 林丽鹂

市场监管总局日前发布的2024年“小微企业质量认证提升行动”成果显示：参与提升行动的小微企业年度营收平均增长9.7%，销售额平均增长14.2%，利润率平均提升8.0%，质量成本平均下降5.8%。

小微企业生产经营中有哪些质量难题？“质量认证工具箱”里有哪些工具？如何帮助小微企业提质增效、增强竞争力？

一个“焊接点”

撬动质量竞争力提升

“人工焊接生产举升机升降台，‘焊接点’总是掌握不好。”宋吉忠是辽宁营口市一家汽保设备企业的负责人，他在这个行业干了近30年。

举升机在汽车检修保养领域应用广泛。举升机升降台钢板经切割后，要进行多点焊接，焊接位置多为台面下折弯处，人工焊接不仅存在一定安全隐患，稳定性也比较差。

辽宁营口市聚集了一批汽车保修设备产业的小微企业，“焊接点”是制约他们发展的普遍“卡点”。宋吉忠在当地质量基础设施“一站式”服务中心认证专家的“一对一”帮扶下，反复沟通实践，引进了举升机智能生产线，通过自动化生产，解决了焊接工艺不稳定等问题。

“专家了解了我们质量提升的需求，帮我们梳理了质量短板，指导我们运用认证手段持续改进生产工艺。企业通过ISO9001质量管理体系认证后，产品质量达到了国际先进水平。”宋吉忠说。在营口，通过相关质量认证的汽保企业还有70多家，2024年出口创汇超过2亿美元。

“质量认证工具箱”聚焦问题，实现精准帮扶。各地市场监管部门排查小微企业面临的共性质量问题，以质量认证为牵引，提供个性化、定制化的质量技术服务，累计帮助小微企业解决质量问题3.8万个，指导企业准确把握质量管理关键控制点。

据统计，全国468家认证机构对5.4万余家小微企业实施精准帮扶，减免认证费用3876万元，为64.9万家小微企业免费培训192.5万人次。

部分地区也存在对小微企业的质量短板和提升需求掌握不够精准，个性化认证服务方案、持续帮扶模式需要完善等问题。市场监管总局认证监管司相关负责人建议，围绕小微企业、地方产业特别是出口型企业、外向型产业的发展需求，不断创新认证技术和方法，提高服务精准性，推动质量认证服务可衡量、可感知。

一条“产业链”

带动质量管理模式延伸

“高档数控机床产业链核心配件国产化率仅50%，产品返修率高，测量整体水平落后。”广东广州市昊志机电股份有限公司品保部总监彭秋阳与当地市场监管部门交流时直言不讳，“这是我国高档数控机床产业被国外卡脖子的‘芯病’”。

为解决这个“芯病”，该企业作为“链主”，派出技术团队会同质量认证专家，联合产业链上下游企业，共同建立了“高性能电主轴联合技术创新中心”，集中攻克机床电主轴系统精度测试和可靠性等技术难题，有效解决了产品复杂工况下的可靠性问题，实现了产业链质量联动提升和核心部件国产化替代。

“通过发挥‘链主’企业的引领作用，强化对链上小微企业质量管控和联动培育，电主轴精度等关键指标实现新突破，带动产业链上轴承国产率由50%增长至95%，返修率显著降低，达到国际先进水平。”彭秋阳说。

“质量认证工具箱”着眼整体，推动链式帮扶。各地积极引导产业集聚区发挥规模优势，建立产业链上下游企业联动培育机制，鼓励“链主”企业牵头组建质量技术创新联合体，支持“创新联合体”“小微联盟”等行业组织开展产业链质量共性技术攻关，推动先进质量理念和质量管理模式向产业链两端延伸。

一些企业质量管理意识和能力水平有待提升。部分小微企业主要负责人对质量管理不够重视，质量管理投入普遍不足，质量管理人才缺乏，以质量提升培育核心竞争力的内驱力不够。

清华大学质量与可靠性研究院院长李彦夫建议，提升企业质量认证意识，鼓励认证机构和质量专家面向小微企业主要负责人开展质量管理公益培训，引导企业加大质量管理投入，增强运用质量认证工具促进企业高质量发展的内驱力。还要推动产业链上下游认证结果互认，促进补链延链、稳链强链。

一张“信用名片”

提升融资便利性

“我们企业中标了多项生产和建设项目，本来是件高兴的事，但项目启动需要大量流动资金支持，短期内自有资金难以满足需求，项目面临流失的风险。”河南昊立智能科技有限公司负责人陈彦峰说。

市场监管部门在开展认证帮扶中了解到这家企业的困难，主动与邮储银行对接协调帮扶事宜。

“公司能抵押的土地、厂房之前都抵押了，现在也没有什么抵押物，能行吗？”陈彦峰问。

“企业获得过质量认证证书吗？我们对产品质量优质的企业有‘认证贷’产品。”邮储银行许昌分行普惠金融部负责人任永涛介绍，“如果符合相关资质，还能开通绿色通道，最大限度压缩办理流程，尽快为企业缓解资金压力。”

最终，该企业通过“认证贷”获得500万元贷款。陈彦峰说：“真是解了燃眉之急，也激励我们继续严把质量关。”

河南省发挥质量认证“信用名片”作用，联合金融部门推出“豫质贷”融资业务，对参与提升行动的企业，给予一定贷款额度。许昌市推广“认证贷”以来，累计帮扶经营主体办理信贷业务515家次，贷款总额达16.65亿元。

“质量认证工具箱”拓展模块，增加融资帮扶。市场监管总局积极与交通银行对接“认证+金融”服务模式，发挥认证增信效应，助力破解小微企业融资难、融资贵问题。各地市场监管部门协调金融机构，促进质量认证与金融服务“双向奔赴”，增强小微企业发展韧性。2024年各地共出台“认证+金融”扶持政策253项，累计提供信贷支持608.5亿元。

李彦夫建议，将质量认证结果采信作为提升行动的关键环节，推动认证结果纳入小微企业信用状况综合评价体系，健全小微企业增信制度，提升优质小微企业融资便利性，强化质量认证与产业、金融等政策协同效应。

链接

什么是“质量认证工具箱”？

质量认证工具箱是指导企业建立实施质量管理、完成认证流程、优化产品或服务等过程中，系统化整合的实用工具集合。它通过简化流程、规范操作和降低风险，帮助企业高效达成质量目标。

企业建立质量管理体系，能够通过整合资源、规范流程和持续改进，保证产品或服务符合客户需求及行业标准。通俗来说，质量管理体系是企业提高质量管理水平、提升生产效率的工具，让复杂的管理变得有章可循。

市场监管部门推出“小微企业质量认证提升行动”，旨在通过培训、帮扶、资源整合等方式提升小微企业质量管理能力，运用“质量认证工具箱”，通过工具化、标准化的方法将政策措施转化为企业可落地的质量管理实践。构建“政策引导—工具支撑—效果反馈”的闭环，推动小微企业从“被动合规”转向“主动提质”。

《 人民日报 》（ 2025年05月17日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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