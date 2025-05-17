“远海口”轮双燃料汽车船首航
·搭载约4000台国产车驶向欧洲
·海上远航可种菜
2025年05月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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“远海口”轮在进行海试。
“远海口”轮上的“移动菜园”。
本报广州5月16日电 （记者李刚、程远州）我国最大光伏能源+LNG（液化天然气）双燃料汽车运输船“远海口”轮15日在广州南沙港海嘉汽车码头命名并交付首航，搭载约4000台国产品牌汽车驶向欧洲。
“远海口”轮共有12层汽车甲板，装载能力为7000标准车位，通过多层防火分隔、防爆通风系统及火灾防控技术应用，为氢燃料、锂电池等新能源汽车运输构建更全面的安全屏障。
该船采用LNG双燃料主机，与传统单一燃油汽车船相比，节省能耗约20%，配备同类船舶中最大的光伏并网系统，年发电量达41万千瓦时，可为船舶稳定可靠地补充电力。
该船还配有集成自动灌溉、光照、环境监测和恒温系统的全自动化种植柜，可为船员提供可口的新鲜蔬菜。
《 人民日报 》（ 2025年05月17日 03 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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