·搭载约4000台国产车驶向欧洲

·海上远航可种菜

“远海口”轮在进行海试。

“远海口”轮上的“移动菜园”。

以上图片均为钟伟摄（人民视觉）

本报广州5月16日电 （记者李刚、程远州）我国最大光伏能源+LNG（液化天然气）双燃料汽车运输船“远海口”轮15日在广州南沙港海嘉汽车码头命名并交付首航，搭载约4000台国产品牌汽车驶向欧洲。

“远海口”轮共有12层汽车甲板，装载能力为7000标准车位，通过多层防火分隔、防爆通风系统及火灾防控技术应用，为氢燃料、锂电池等新能源汽车运输构建更全面的安全屏障。

该船采用LNG双燃料主机，与传统单一燃油汽车船相比，节省能耗约20%，配备同类船舶中最大的光伏并网系统，年发电量达41万千瓦时，可为船舶稳定可靠地补充电力。

该船还配有集成自动灌溉、光照、环境监测和恒温系统的全自动化种植柜，可为船员提供可口的新鲜蔬菜。

《 人民日报 》（ 2025年05月17日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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