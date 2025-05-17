一季度长三角示范区地区生产总值同比增长8.5%
2025年05月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海5月16日电 （记者巨云鹏）16日，记者从长三角生态绿色一体化发展示范区执委会获悉：今年一季度，示范区内上海青浦区、江苏苏州吴江区、浙江嘉兴嘉善县三地地区生产总值共计1320.2亿元，同比增长8.5%。其中，青浦区457.6亿元，同比增长12.2%；吴江区630.7亿元，同比增长6.6%；嘉善县231.9亿元，同比增长6.7%。
示范区聚焦规划管理、生态保护、土地管理等重点领域，累计推出154项制度创新成果，共有50多项制度创新经验面向全国复制推广。
《 人民日报 》（ 2025年05月17日 03 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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