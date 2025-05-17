本报拉萨电 （记者鲜敢）金沙江上游川藏段装机规模最大的水电站——叶巴滩水电站大坝近日成功取出一根长度38.10米的混凝土芯样，相当于12层楼高，打破国内同类坝型大坝取芯纪录。

叶巴滩水电站地处四川甘孜藏族自治州白玉县与西藏昌都市贡觉县交界处的金沙江上游，总装机容量224万千瓦，由中国华电集团有限公司投资、建设和运营。水电站最大坝高217米，是我国在建海拔最高双曲拱坝。

据了解，此次取芯为建设期大坝浇筑过程中的随机取芯。芯样总长38.10米，直径245毫米，一共贯穿了13个浇筑单元、12层水平施工缝面和80个浇筑坯层。经现场观测，取出的芯样表面完整光滑、质地密实，骨料分布均匀，层间结合优良。

混凝土的浇筑质量决定大坝“寿命”，芯样的完整性直接反映出层间结合混凝土的浇筑质量。项目团队联合院士专家通过开发智能浇筑、智能温控、智能灌浆等数字管理平台，应用“全坝中热水泥混凝土施工温控技术”“特高拱坝大体积混凝土质量控制技术”等，成功取出混凝土芯样。

《 人民日报 》（ 2025年05月17日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经