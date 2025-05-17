原标题：剑指网络侵权盗版！四部门启动“剑网2025”专项行动

新华社北京5月16日电（记者史竞男）国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门近日联合启动打击网络侵权盗版“剑网2025”专项行动，这是全国持续开展的第21次打击网络侵权盗版专项行动。

本次专项行动于5月至11月开展，将聚焦6个主要方面开展重点整治：

——以视听作品版权整治为重点，加强对电影、电视剧、微短剧、短视频的版权保护，重点打击非法搬运、传播、售卖视听作品的侵权行为，加强对网站平台帮助侵权治理，为网络视听产业健康发展提供良好版权保障。

——以动漫及游戏领域版权整治为重点，加强对动漫及游戏相关作品及衍生品的版权保护，严厉打击非法复制传播动漫作品、生产销售侵权盗版动漫IP衍生品以及实施侵害游戏版权的私服、“外挂”等行为，推动动漫、游戏相关作品的版权转化运用。

——以计算机软件版权整治为重点，重点打击通过虚假授权、超范围授权证明文件销售侵权盗版软件非法牟利行为，持续净化软件产业发展环境，维护软件市场公平竞争秩序和消费者合法权益，推进软件正版化工作深入开展。

——以网络存储+传播领域的版权整治为重点，重点打击相关平台直接侵权、故意为侵权盗版提供网络服务的帮助侵权，以及教唆、诱导、鼓励用户侵权等违法行为，有效加强浏览器+搜索引擎+网盘商业模式的版权监管。

——以网络销售版权整治为重点，重点打击网络销售侵权盗版制品及资源链接等行为，加大对涉及青少年权益、通过隐蔽渠道分销等新型侵权盗版销售模式的关注，着力规范电商平台、直播平台、短视频平台网络销售版权秩序。

——以流媒体智能终端版权整治为重点，重点打击智能终端破坏技术措施非法接入正版App提供作品资源、直接提供侵权盗版资源或链接的违法行为，强化对交互式网络电视、智能电视机顶盒、佩戴式智能终端等流媒体软硬件的版权监管，净化流媒体智能终端市场版权环境。

国家版权局有关负责人表示，本次专项行动聚焦人民群众反映强烈的网络侵权问题和市场主体关注的网络重点领域，持续深化版权专项整治，强化常态化网络执法监管，规范网络版权传播秩序，破除公平参与市场竞争的版权障碍，助力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以强化版权全链条保护赋能经济社会高质量发展。

(责编：乔业琼、申佳平)

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