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国家防汛抗旱总指挥部开展2025年汛前检查

2025年05月17日08:05 | 来源：新华网
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原标题：国家防汛抗旱总指挥部开展2025年汛前检查

　　新华社北京5月16日电（记者周圆、魏弘毅）记者16日从应急管理部获悉，根据国家防汛抗旱总指挥部2025年汛前检查统一安排部署，8个检查组对主要江河流域北京、河北、辽宁等15个重点省份开展实地督导检查，检查中发现各地防汛备汛总体有序有力。

　　各检查组由国家发展改革委、住房城乡建设部、交通运输部等部门负责同志带队，针对2024年灾害应对中隐患排查整改、人员转移避险、基层能力建设等方面暴露出的短板弱项，围绕责任制落实、预案修订演练、工程设施隐患排查、基层应急能力、队伍物资保障等5个方面，采取“明查+暗访”的方式，加强专业指导和帮助。

　　检查中发现各地防汛备汛总体有序有力，但也不同程度存在一些问题：部分地区和行业领域汛前风险隐患排查整治还不到位，存在风险底数更新不及时、风险鉴别能力弱、隐患排查不彻底情况；个别地市的基层应急预案“上下一般粗”，一些乡镇、村（社区）避险转移方案不完善；基层抢险救援能力有待提升，部分镇村专业救援力量和物资设备不足，防灾避灾科普宣传还不够；个别小型水库泄洪能力不足，一些涉水在建工程安全度汛风险较大等。

　　各检查组及时向相关省份反馈问题，要求有关地区和单位立查立改、举一反三、系统提升。对检查组发现的重大防洪安全隐患或影响安全度汛的突出问题，国家防总办公室将“一省一单”限期督办，推动问题隐患闭环销号整改。

(责编：乔业琼、申佳平)
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