原标题：《餐饮业促进和经营管理办法》修订发布

新华社北京5月16日电（记者潘洁、谢希瑶）为贯彻党中央、国务院关于扩大内需、提振消费、制止餐饮浪费、加强安全生产等有关决策部署，完善餐饮业管理机制，推进餐饮业高质量发展，商务部、国家发展改革委近日联合发布《餐饮业促进和经营管理办法》，该办法将于6月15日起实施，原《餐饮业经营管理办法（试行）》同时废止。

新修订的办法包括25条，较原办法增加1条。

商务部服贸司负责人介绍，本次办法修订大幅增加了餐饮业促进内容，细化了《中华人民共和国反食品浪费法》相关要求，调整规范了有关涉企规定，增加了安全生产有关内容，对完善餐饮业管理机制、促进餐饮业高质量发展具有重要意义。

新修订的办法增加餐饮业对外交流合作、数字化发展、标准制修订、地方特色餐饮培育等方面的鼓励性条款，在地方商务主管部门职责中增加制定实施促进政策措施、建立健全工作协调机制、完善标准体系、建设培育促进平台等内容，加力推动餐饮业高质量发展。

在细化反食品浪费有关要求方面，新修订的办法明确了餐饮服务经营者在食材管理、引导提醒、餐食及服务提供等方面以及团餐和宴席服务、自助餐服务、外卖服务等场景的反食品浪费要求，并从优化用餐需求分析、充实菜单信息、配备公勺公筷、提供打包服务、给予光盘奖励等方面鼓励和引导餐饮服务经营者加强反食品浪费工作。办法还增加了行业协会在制止餐饮浪费方面的有关要求。

(责编：乔业琼、申佳平)

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