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万里银线跨天山——世界首条±1100千伏特高压彰显中国能源技术创新实力

2025年05月17日08:11 | 来源：新华网
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原标题：大国工程看新疆丨万里银线跨天山——世界首条±1100千伏特高压彰显中国能源技术创新实力

5月16日，当清晨的阳光洒向准噶尔盆地东缘的戈壁滩，矗立在新疆昌吉换流站里的银色铁塔发出低沉的嗡鸣。这座横跨中国东西部六个省份约3300公里的超级输电工程，正将天山北麓的“风光火”源源不断转化为电能，沿着万里银线奔腾向东，经安徽宣城的古泉换流站送达长三角地区。

这就是我国自主研发、自主设计、自主建设的，目前世界电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程——准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程，彰显了中国在能源技术创新上的实力。

新疆“风光火”资源丰富，是我国重要的能源基地。怎样将新疆能源优势转化为经济优势，同时解决华东能源需求？2013年，准东—皖南特高压直流输电工程的构想浮出水面，项目团队创造性提出±1100千伏电压等级。

建设超级工程并非易事，工程师们面临前所未有的挑战：高电压等级下的绝缘问题、超长距离输电的能量损耗控制问题……就像一只又一只“拦路虎”，挡在这条线路上。

100多家科研单位历时5年攻关，多项世界难题被逐一破解：全球首台±1100千伏换流变压器采用“积木式”现场组装工艺，13米长的阀侧套管内部精密如航天器件，碗口粗的导线在戈壁风沙中保持着完美张力……最终建成这条“电力天路”，使得经济输电距离突破3000公里大关，同时取得线路损耗降低与单位投资下降的双突破。

随着工程逐步推进，新疆丰富的能源资源迎来开发的“春天”。在昌吉准东经济技术开发区，绵延的煤海与成片的光伏板、旋转的风机构成独特的能源共生景观，通过特高压工程，新疆的火电、风电、太阳能发电打捆外送，以接近光速奔向华东地区，实现“能源空中走，电送全中国”。

“这条特高压就像给新疆能源安上了会飞的翅膀。”在昌吉换流站工作了14年的王鸿，至今记得2019年9月工程投运时的场景。控制屏上跳动的数字显示，这条特高压输电容量1200万千瓦，相当于可以同时点亮4亿盏30瓦的电灯，每年可外送电能超620亿千瓦时，相当于安徽省2个月的用电量。而远在安徽的古泉换流站将来自新疆的磅礴电能切割重组，如同把一艘巨轮上满载的货物分装到无数集装箱卡车上，重新组成能源车队，通过1000千伏特高压芜湖变电站，源源不断送往长三角地区。

特高压工程的落成，让戈壁滩诞生了“光伏羊”：光伏电站的板子遮住烈日，板下荒地渐渐长出矮草，羊群多了一片能遮阳吃草的“新牧场”。

在木垒哈萨克自治县雀仁乡牧民加合斯巴依家里，记者看到“板上发电、板下牧羊”的牧光互补模式。“过去转场要赶着羊群穿越戈壁，现在光伏板下长出的牧草就能养活牲畜，家中还配备了储能设备，保障电力24小时供应。”他说。

如今，“风光火储一体化”模式的能源基地在戈壁滩上已不再是新鲜事，通过特高压跨区输送，新疆实现了煤炭清洁利用与新能源消纳的平衡，新能源利用率显著提升。

国网新疆电力公司董事长陈守军说，准皖直流输电工程大幅提升了“西电东送”的规模和效率，将西部能源与东部负荷中心更紧密相连，实现了能源资源在全国范围内的优化配置。同时，利用新疆时空特性优势推动了风光等大量清洁能源的跨区域输送，对推动我国能源绿色转型意义重大。

国家电网统计数据显示，准皖直流输电工程自投运以来，连续4年外送电量居全国输电工程首位，日输送电量最高达2.5亿千瓦时。更令人振奋的是，工程配套接入的新能源装机已超870万千瓦，至今输送绿电840亿千瓦时，相当于每年为华东地区减少约6500万吨的二氧化碳排放。（记者戴小河、吴慧珺）

(责编：乔业琼、申佳平)
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