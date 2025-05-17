原标题：民机试飞中心获颁我国首张审定试飞委任单位代表文书

新华社西安5月16日电（记者付瑞霞、宋晨）16日，中国民用航空西北地区管理局在西安向中国航空工业集团民机试飞中心颁发了我国首张审定试飞委任单位代表文书。此后，按照相关规章和程序要求，民机试飞中心将在批准的授权范围内，开展正常类、运输类和限用类飞机的审定试飞、功能和可靠性试飞工作。

自2024年6月2日揭牌成立以来，民机试飞中心对标适航规章与程序要求，持续发展壮大适航审定试飞能力，提升试飞效率和安全管控效能。

未来，民机试飞中心将以民用航空产业发展及适航审定需求为牵引，全面建设民用试飞技术能力、产业能力、创新能力和国际合作能力，全力保障民用飞机、发动机、机载产品等试验试飞任务，助推国家民机产业高质量发展。

(责编：乔业琼、申佳平)

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