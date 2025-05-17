原标题：高德地图与Rokid合作推出导航智能体

5月16日，高德地图与Rokid宣布达成合作，将共同推出基于全场景智能眼镜Rokid Glasses的导航智能体（NaviAgent）应用，标志着高德Planner-Executor架构即将开启跨终端合作部署，逐步构建起环绕出行和位置服务的空间智能生态体系。

据介绍，Rokid 作为AR领域的知名企业，其产品具备卓越的技术性能和舒适的佩戴体验。Rokid Glasses搭载先进的光学显示技术，确保了画面的清晰度和可视角度；语音交互技术精准高效，能够准确识别用户指令；在硬件设计上，充分考虑人体工程学原理，保证长时间佩戴的舒适性，为用户提供高品质的智能眼镜硬件基础。

而高德地图则作为专业领先的出行和位置服务解决方案提供商，长期致力于以技术为本，为用户打造一张高效精准、便捷丰富的“活地图”。近两年来，更是积极投入了人工智能等前沿领域，并应用Planner-Executor创新技术理念和架构，推出了全球首个集“感知、规划、执行、表达”的全链路AI导航智能体，为高德地图APP用户提供独树一帜的导航服务体验。

如今，这个智能体正在走出APP，与更多创新硬件和载体开启深度融合，旨在全新场景和领域中，与合作伙伴一道为用户打造更丰富的全场景空间智能体验。

据悉，融合了高德AI导航智能体的Rokid Glasses，可通过“语音+视觉+环境感知”三维交互模式，并可轻松切换步行、骑行、驾车三种导航模式，且在导航过程中也能实现模式的无缝切换，从使用理念上刷新整个导航体验。

以骑行模式为例，如今借助Rokid Glasses，骑行者能够以“手不离车”、更适配动态场景的方式获取核心信息，体验“秒懂式”导航：例如，能提前知晓红绿灯信息，还能实时监测后方来车情况，保障骑行安全；还能推荐周围适合骑行的公园，并提供公园的阴凉覆盖情况以及不同高度坡度的路线信息，满足用户多样化的骑行需求。

除了导航服务外，双方还计划将生活服务、文旅景区等丰富内容融入Rokid Glasses中：例如可通过智能眼镜获取周边商家优惠信息、生活缴费等功能；在文旅景区，智能眼镜可为游客提供景区导览、历史文化讲解等服务。

Rokid创始人兼CEO祝铭明表示，这次合作将 Rokid的技术优势与高德地图的强大导航能力相结合，为用户带来前所未有的智能眼镜导航体验。这不仅是一次技术的融合，更是对智能出行方式的一次全新探索。

高德地图CEO郭宁认为，导航智能体作为高德AI战略的最新实践，标志着出行服务从软件功能驱动，向空间智能驱动的结构性跃迁。“与Rokid的合作，让我们相信未来能通过与创新载体的深度协同计算，共同为用户出行创造更多价值。”

未来，随着模型底座能力与数据、场景的不断提升和丰富，高德地图将与Rokid这样的优质合作伙伴，持续拓展智能眼镜领域的服务边界，探索空间智能的想象空间。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经