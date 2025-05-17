原标题：双万兆席卷三湘，湖南联通AI赋能产业生活数智化升级

当前，以5G-A和万兆光网的双万兆作为未来数字化发展的关键支撑，为万物互联提供坚实的网络基础，人工智能则为产业数智化转型助智增效，两者的融合创新正深刻改革社会生产生活方式。

聚焦建设网络强国、数字中国主责，湖南联通勇担数字技术融合创新排头兵，积极主动抢抓数字时代红利、抢占数智发展先机，以实际行动赋能“三高四新”美好蓝图实施。

在517电信日来临之际，湖南联通在消费互联网与产业发展双场景协同发力展开创新实践——一方面通过“智家通通”上线，焕新云智产品体系，重构家庭场景AI交互新生态;另一方面在湖南联通“星火湘联·智启未来”科技创新暨合作伙伴大会上，全面展示依托中南研究院科技创新高地的深厚技术积淀，为千行百业注入数智化转型新动能，推动湖南省数字经济高质量发展。

联通云智产品体系焕新，重构智慧家庭AI新入口

随着居民生活品质需求的升级，智慧家庭正从“连接设备”向“场景智控”跃迁。作为智慧家庭领域先行者，湖南联通积极响应市场需求，将家庭业务从基础的网络连接，演进到以AI为核心的智能化、场景化服务，实现“智能共生”，为家庭智能化发展勾勒出全新的破局路径。

在智慧家庭领域，湖南联通依托全新上线的“智家通通”，正式完成云智产品体系的全线焕新升级，重构家庭AI交互新入口。作为家庭交互中心，“智家通通”可提供可视电话、云游戏、AI健身、智能安防、影音娱乐等多种互动功能，赋能智慧家庭全场景融通。通过语音智控设备与AI助手的深度协同，实现电视、安防、健康、娱乐、问答等九大场景一站式智联，让家庭生活向“万物智控、一呼百应”的未来图景加速迈进。同时云智手机、云智电脑、联通云盘、联通看家、联通超清等产品也全面升级，构建起覆盖工作、学习、娱乐、安全与存储的家庭生活全场景智慧生态。

随着“双万兆”时代的到来，湖南联通也再次走到发展潮头，持续推动万兆移动网络深度覆盖。“目前，湖南联通已开通5G-A基站超4000站，并将逐步实现省会城市及全省其他地市重点人流区域的5G-A网络全覆盖。”湖南联通党委委员、副总经理陈小敏介绍称，5G-A最直观的体验就是“快”，实现“更快的速度、更低的时延、更广的连接”，在手机上下载一部90分钟时长的4K电影，在万兆下载速率下，可能只需要不到半分钟。

湖南联通秉承以人民为中心的理念，坚持技术为民、服务于民，致力于让更多的用户享受5G-A创新成果。据悉，湖南联通已经全面升级了网速更快、体验更智能的联通AI云套餐，在终端制式和网络支持前提下，用户就可以享受5G-A高速网络，同时还与联通云智手机、云智电脑、联通云盘、智家通通等超值AI云智产品进行深度融合，构建起覆盖家庭生活全场景的一站式数字服务生态，为用户打造智慧互联、便捷高效的现代化数字生活新体验。

科技创新与生态协同发展，激活产业发展新动力

科技创新是产业创新的内生动力。湖南联通践行打造湖南成为具有核心竞争力的科技创新高地的重要指示精神，积极推动科技创新与产业创新深度融合。在湖南联通“星火湘联·智启未来”科技创新暨合作伙伴大会上，湖南联通党委委员、副总经理林颖围绕"科技创新与生态协同发展"主题发表重磅演讲，全景式发布了企业科技创新核心能力体系并擘画未来战略蓝图。

中国联通中南研究院自成立以来，完成了专业化团队搭建，形成了基于联通云、信创适配、AI数据标注及场景化自研产品矩阵，构建了“5G +工业互联网深度融合、全要素协同”的产业链，具备了“核心技术攻关、标准引领、生态共创”的创新链，打造了“数字技术与行业知识融合、产学研协同”的人才链。大力推动新型工业化，在矿冶、化工、快消、装备等领域落地工业互联网项目500余个，打造了一批高价值典型标杆项目，加速传统产业数字化转型升级。

湖南联通充分发挥技术与创新领域优势，持续深化对湖南数字政府建设的推动与贡献。作为大数据领域主导服务商，湖南打造“上接国家、下联市县、横向到边、纵向到底”的“大平台支撑、大系统共治、大数据赋能、大服务惠民”的数字政府。

面向生态合作伙伴，湖南联通以自主可控技术为根基，以开放协同为路径，以“标准化产品共创”为引擎，联动生态伙伴能力优势;通过“生态互通”打破行业壁垒，依托“资源共享”实现资源聚合，构建良好合作生态体系，实现共创、共赢、共享。目前湖南联通已经构建起层次分明、专业齐全的生态体系，集聚上千家生态合作伙伴，形成覆盖多维度、全领域的生态格局。

当前，人工智能正成为激活千行百业发展的新动能，新一轮产业变革正当时。湖南联通将立足“数字信息基础设施运营服务国家队”定位，充分释放资源禀赋优势，加速推进双万兆网络与大数据、人工智能+、云计算等前沿技术的深度融合，为数字湖南建设筑牢“数字底座”，以智慧化创新驱动民生服务提质增效，以数字化转型赋能新质生产力，为千行百业转型注入澎湃动力。

(责编：曹淼、李源)

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