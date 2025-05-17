原标题：2025北京国际印刷技术展开幕 创历届规模之最

5月15日，2025年度全球印刷行业“风向标”展会——第十一届北京国际印刷技术展览会CHINA PRINT 2025（简称：北京大印展）在北京顺义开幕。本届展览由中国国际展览中心（顺义馆）、首都国际会展中心双馆联动保障，18万平方米的总展览面积，创历届规模之最。

整装扩容的2025北京大印展使用中国国际展览中心（顺义馆）全部8个室内展馆，以及首都国际会展中心3个展馆，共有来自中国、阿联酋、巴基斯坦等25个国家和地区的1300多家企业参展，全球范围内的知名印刷设备制造企业将携其最新技术和产品悉数到场。

展会的展品囊括了印刷机械、数码印前、综合包装、智能印后、标签印刷、创新材料、综合品牌、综合配套以及广告喷绘等产业链主要产品。人工智能（AI）、机器人、物联网等前沿技术与传统印刷深度融合的最新成果，智能化、数字化、网络化的新一代产品，都将得到充分展示。

为充分满足不同类型和不同层次参会人员的需求，展会主办方将围绕“携手四十载，共铸大未来”的展会主题，组织2025国际印刷工业发展论坛、“机器人+印刷”产业发展大会暨中国印刷及设备器材工业协会2025技术峰会、北京东盟印刷包装技术创新发展论坛、中国印工协软包装日等丰富多彩的专题活动，最大限度地提升展商的参展效果和观众的观展体验。

第十一届北京大印展呈现出五大亮点：展出规模创历史之最；全球知名印刷设备制造商、印刷材料供应商、印刷服务提供商全数参展；全球首发、亚洲首秀、中国首展设备争相亮相；绿色创新主题公园（SIP）以科技跨界、应用创新为展示方向，展示具有前瞻性、引领性的创新产品、技术和系统应用；数字化服务、现场服务、观众服务再增新亮点。

北京国际印刷技术展览会CHINA PRINT于1984年创办，每四年在北京举办，已成功举办了10届。经过41年的发展历程，北京大印展CHINA PRINT现已成为全球最具影响力的印刷业盛会之一。

(责编：曹淼、李源)

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